Caminhoneiro fica ferido após acidente em Venda Nova do Imigrante

Um caminhoneiro ficou ferido na tarde desta quarta-feira (07) após tombar o caminhão, carregado com chapas de granito, na ES 166, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista seguia de Cachoeiro para Venda Nova. Ele perdeu o controle do veículo no Km 12, no distrito de São Roque. A carga e a cabine ficaram às margens da via.