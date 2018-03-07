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Acidente

Caminhoneiro fica ferido após acidente em Venda Nova do Imigrante

A carga e a cabine ficaram às margens da via

Publicado em 07 de Março de 2018 às 20:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 20:46
Um caminhoneiro ficou ferido na tarde desta quarta-feira (07) após tombar o caminhão, carregado com chapas de granito, na ES 166, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista seguia de Cachoeiro para Venda Nova. Ele perdeu o controle do veículo no Km 12, no distrito de São Roque. A carga e a cabine ficaram às margens da via.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante, com escoriações nas pernas e nos braços. A informação da unidade é que ele está em observação.

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