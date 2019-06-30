Caminhoneiro de Cachoeiro de Itapemirim desaparece no Mato Grosso do Sul

Caminhoneiro de Cachoeiro desaparece em Mato Grosso do Sul Crédito: Arquivo Pessoal

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, onde mora com a esposa, com o caminhão carregado de fios diamantado para Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Ele descarregou o material no destino correto, fez o último contato com a família no dia 26 de junho, mas não retornou para casa. O caminhoneiro Clóvis Moreira Jordão, de 60 anos, saiu de, no Sul do Estado, onde mora com a esposa, com o caminhão carregado de fios diamantado para Corumbá, em Mato Grosso do Sul. Ele descarregou o material no destino correto, fez o último contato com a família no dia 26 de junho, mas não retornou para casa.

Essas são as informações da família que procura pelo caminhoneiro desde a sua última viagem. Segundo a irmã de Clóvis, Castorina Jordão, ninguém consegue mais contato com ele desde a última quarta-feira (26), quando ele não respondeu mais as mensagens enviadas pelos familiares.

“Ele sempre respondeu as mensagens com áudio, nunca ficou sem responder ninguém, principalmente os seus familiares que também são caminhoneiros”, disse Castorina.

Clóvis estava em seu caminhão, modelo MB 1620, de cor azul, com a placas KZT-7770, de Cachoeiro de Itapemirim. Castorina contou que já entraram em contato com o local onde ele descarregou o caminhão e lá viram ele pela última vez na terça-feira (25).

Caminhoneiro de Cachoeiro desaparece em Mato Grosso do Sul Crédito: Arquivo Pessoal

“Um outro caminhoneiro que estava com ele nos mostrou as mensagens que ele dizia que ficaria lá para fazer mais um frete e, por isso, não retornaria junto. E isso realmente aconteceu, porque ele chegou a enviar vídeos para a família (veja abaixo) mostrando esse segundo frete que passava na balsa em Porto Morrinho, próximo à divisa do país”, disse a irmã.

SAQUE EM CONTA BANCÁRIA

A empresa para quem ele fez o frete informou que na última vez que o viram tinha uma mulher com ele e com uma atitude suspeita, só no telefone e sem olhar para ninguém. Após a entrega deste frete, a empresa conseguiu o registro de que ele pegou novamente a balsa em Porto Morrinho e, a partir daí, nunca mais fez contato com a família. Depois do desaparecimento, foi feito um saque na conta bancária dele.