Caminhão de prefeitura capota em Cachoeiro de Itapemirim

O acidente aconteceu por volta das 15h40, na Rua Guido Carlete, bairro Teixeira Leite. O caminhão caçamba caiu nos fundos do quintal do idoso Sebastião Leal, de 62 anos. O caminhão desceu da rua de cima, desgovernado e parou no fundo da minha casa. Quebrou a parede do banheiro. Não foi dano muito grande, mas o susto foi, comenta.