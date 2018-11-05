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Acidente

Caminhão de prefeitura capota em Cachoeiro de Itapemirim

Quatro servidores sofreram ferimentos leves
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 20:34

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 20:34

O motorista de um caminhão da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, perdeu o controle e acabou capotando o veículo na tarde desta segunda-feira (5). Na queda, quatro servidores ficaram feridos, segundo a Guarda Municipal.
O acidente aconteceu por volta das 15h40, na Rua Guido Carlete, bairro Teixeira Leite. O caminhão caçamba caiu nos fundos do quintal do idoso Sebastião Leal, de 62 anos. O caminhão desceu da rua de cima, desgovernado e parou no fundo da minha casa. Quebrou a parede do banheiro. Não foi dano muito grande, mas o susto foi, comenta.
Servidores da prefeitura de Cachoeiro ficaram feridos Crédito: Cintia Silva
O idoso conta que os servidores faziam um calçamento e ao realizar uma manobra, o veículo deslizou. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que o caminhão estava a serviço da Secretaria de Obras, num trabalho de pavimentação e construção de muro no local.
Servidores da prefeitura de Cachoeiro ficaram feridos Crédito: Cintia Silva
 

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