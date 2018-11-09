Caminhão de lixo perde freio e quase cai sobre casa em Piúma

Um caminhão de lixo de uma empresa que contratada pela prefeitura de Piúma, no Litoral Sul do Estado, perdeu o freio e por pouco não caiu sobre uma casa na tarde desta sexta-feira (09). O acidente foi no bairro Niteroi e ninguém ficou ferido.
Populares contaram que o veículo subia a rua, carregado, mas não aguentou e desceu. O caminhão chegou a descer e parar no muro de uma casa, ameaçando cair sobre ela.
A prefeitura informou que o motivo do acidente foi um problema no freio e que não afetou a residência. O caminhão compactador foi retirado do local.