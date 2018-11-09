Caminhão de lixo perde freio e quase cai sobre casa em Piúma

Populares contaram que o veículo subia a rua, carregado, mas não aguentou e desceu. O caminhão chegou a descer e parar no muro de uma casa, ameaçando cair sobre ela.

A prefeitura informou que o motivo do acidente foi um problema no freio e que não afetou a residência. O caminhão compactador foi retirado do local.