Caminhão de lixo invade casa em Cachoeiro de Itapemirim

Um caminhão de lixo atingiu invadiu uma residência na Rua José Pinto, no bairro Santa Cecília, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite de terça-feira (12). Dois meninos, um de 8 e o outro de 12 anos, dormiam na sala cômodo atingido no momento do acidente, mas não foram atingidos.
Moradores contaram que o acidente ocorreu por volta das 22h30, quando o motorista do caminhão que faz a coleta de lixo perdeu o controle da direção em um morro.
De acordo com a empresa responsável pela coleta de lixo na cidade, o veículo apresentou uma falha mecânica, e, por isso, o motorista não conseguiu para o veículo. A companhia garantiu que vai arcar com todos os prejuízos no imóvel atingido.