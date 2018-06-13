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Acidente

Caminhão de lixo invade casa em Cachoeiro de Itapemirim

Duas crianças dormiam no cômodo atingido pelo caminhão

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 20:41
Caminhão de lixo invade casa em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Internauta Alexandre Alves
Um caminhão de lixo atingiu invadiu uma residência na Rua José Pinto, no bairro Santa Cecília, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite de terça-feira (12). Dois meninos, um de 8 e o outro de 12 anos, dormiam na sala  cômodo atingido  no momento do acidente, mas não foram atingidos. 
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Moradores contaram que o acidente ocorreu por volta das 22h30, quando o motorista do caminhão que faz a coleta de lixo perdeu o controle da direção em um morro.
De acordo com  a empresa responsável pela coleta de lixo na cidade, o veículo apresentou uma falha mecânica, e, por isso, o motorista não conseguiu para o veículo. A companhia garantiu que vai arcar com todos os prejuízos no imóvel atingido.

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