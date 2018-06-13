Caminhão de lixo invade casa em Cachoeiro de Itapemirim

Moradores contaram que o acidente ocorreu por volta das 22h30, quando o motorista do caminhão que faz a coleta de lixo perdeu o controle da direção em um morro.

De acordo com a empresa responsável pela coleta de lixo na cidade, o veículo apresentou uma falha mecânica, e, por isso, o motorista não conseguiu para o veículo. A companhia garantiu que vai arcar com todos os prejuízos no imóvel atingido.