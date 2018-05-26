Caminhão de gás é liberado para distribuidora de Cachoeiro

Caminhão de gás é liberado para Cachoeiro Crédito: Internauta

Um caminhão de gás foi liberado para uma distribuidora de Cachoeiro de Itapemirim no início da tarde deste sábado (26). Ele estava parado no ponto de bloqueio da BR 101 na Safra desde o início das manifestações dos caminhoneiros nas principais rodovias do pais.

O gás de cozinha começou a faltar nas distribuidoras de Cachoeiro de Itapemirim e região desde a última quinta-feira (24), mas um dia depois os estoques estavam zerados. A distribuidora que recebeu as botijas só abre na próxima segunda-feira, mas após a divulgação da liberação do caminhão, muitas pessoas se aglomeram na porta do estabelecimento na esperança de conseguir comprar.