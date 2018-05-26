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Greve dos caminhoneiros

Caminhão de gás é liberado para distribuidora de Cachoeiro

Nesta sexta-feira (25) o gás já havia acabado no município e em algumas cidades da região

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 17:57
Caminhão de gás é liberado para Cachoeiro Crédito: Internauta
Um caminhão de gás foi liberado para uma distribuidora de Cachoeiro de Itapemirim no início da tarde deste sábado (26). Ele estava parado no ponto de bloqueio da BR 101 na Safra desde o início das manifestações dos caminhoneiros nas principais rodovias do pais.
O gás de cozinha começou a faltar nas distribuidoras de Cachoeiro de Itapemirim e região desde a última quinta-feira (24), mas um dia depois os estoques estavam zerados. A distribuidora que recebeu as botijas só abre na próxima segunda-feira, mas após a divulgação da liberação do caminhão, muitas pessoas se aglomeram na porta do estabelecimento na esperança de conseguir comprar.
A tia da dona de casa Fernanda Ribeiro, 32 anos, usa uma média de quatro botijas de gás por semana e já estão acabando. Ela é dona de restaurante e lanchonete e usas muito gás. É um absurdo a venda só ser liberada na segunda. Liguei pra lá e ainda soube que o caminhão é pequeno, não vai para atender ninguém, desabafou. Fernanda desabafa que na internet tem pessoas vendendo botijas de gás por R$ 120,00.

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