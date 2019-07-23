Home
Caminhão carregado com pedra tomba na rodovia Cachoeiro x Frade

O trânsito não precisou ser desviado e nenhum outro veículo foi envolvido

Gazeta Online

Publicado em 23 de julho de 2019 às 14:19

 - Atualizado há 6 anos

Um caminhão carregado com pedra tombou, por volta das 8h30 desta terça-feira (23), quando passava por um curva, na ES 488, conhecida como Rodovia do Frade, que liga Cachoeiro de Itapemirim à BR 101 Sul.

O motorista, aparentemente sem lesões graves, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro. O trânsito não precisou ser desviado e nenhum outro veículo foi envolvido.

