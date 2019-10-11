Home
>
Região Sul
>
Caminhão bate em três carros parados no semáforo em Cachoeiro

Caminhão bate em três carros parados no semáforo em Cachoeiro

Acidente foi na BR 482, no bairro Paraíso. Segundo a Polícia Rodoviária federal (PRF), ninguém ficou ferido

Bruna Hemerly

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 16:25

 - Atualizado há 6 anos

Três veículos parados em semáforo são engavetados por caminhão Crédito: Davi Monteiro/TV Gazeta Sul

Três veículos de passeio foram engavetados por um caminhão, na tarde desta sexta-feira (11), na BR 482, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Estado.

Recomendado para você

Segundo a Polícia Militar, o corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (18) no bairro Nossa Senhora da Penha; a vítima foi estrangulada com uma corda de varal e depois sofreu golpes com faca

Mulher morre após ser estrangulada e esfaqueada em Cachoeiro

Homem de 43 anos negociava propriedades localizadas em Anchieta e Alfredo Chaves, mas que pertenciam a outras pessoas

Suspeito de aplicar golpes em vendas de terrenos é preso no Sul do ES

Segundo as investigações, mulher falsificou um certificado de aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Falsa advogada suspeita de ligação com CV e PCC é alvo de operação no ES

No local do acidente tem um semáforo e, segundo testemunhas, um táxi, um Honda Fit e um Corsa Chevrolet estavam parados, quando o caminhão não parou e bateu nos veículos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e informou que ninguém ficou ferido.

Três veículos parados em semáforo são engavetados por caminhão

Três veículos parados em semáforo são engavetados por caminhão por Davi Monteiro/TV Gazeta Sul
Três veículos parados em semáforo são engavetados por caminhão por Davi Monteiro/TV Gazeta Sul
Três veículos parados em semáforo são engavetados por caminhão por Davi Monteiro/TV Gazeta Sul
Três veículos parados em semáforo são engavetados por caminhão por Davi Monteiro/TV Gazeta Sul
Três veículos parados em semáforo são engavetados por caminhão por Davi Monteiro/TV Gazeta Sul
Três veículos parados em semáforo são engavetados por caminhão por Davi Monteiro/TV Gazeta Sul
Três veículos parados em semáforo são engavetados por caminhão por Davi Monteiro/TV Gazeta Sul
1 de 7
Três veículos parados em semáforo são engavetados por caminhão por Davi Monteiro/TV Gazeta Sul

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

acidente trânsito cachoeiro

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais