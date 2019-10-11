Publicado em 11 de outubro de 2019 às 16:25
- Atualizado há 6 anos
Três veículos de passeio foram engavetados por um caminhão, na tarde desta sexta-feira (11), na BR 482, no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Estado.
No local do acidente tem um semáforo e, segundo testemunhas, um táxi, um Honda Fit e um Corsa Chevrolet estavam parados, quando o caminhão não parou e bateu nos veículos.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência e informou que ninguém ficou ferido.
Três veículos parados em semáforo são engavetados por caminhão
