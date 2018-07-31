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Acidente

Caminhão atinge ônibus escolar na ES 060 em Presidente Kennedy

Segundo a PM, havia cerca de 40 alunos no ônibus; motorista de caminhão perdeu controle da direção após curva

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 18:57
Segundo a PM, havia cerca de 40 alunos no ônibus Crédito: Internauta via WhatsApp
Um ônibus que faz o transporte escolar em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo, se envolveu em um acidente na tarde desta terça-feira (31). Segundo a Polícia Militar, o motorista de um caminhão perdeu o controle e acabou colidindo contra o ônibus. Por sorte, ninguém ficou ferido.
A batida aconteceu próximo ao trevo da localidade de Criador, na ES 060, por volta das 12 horas. A polícia informou que havia cerca de 40 alunos no transporte escolar.
Motorista do caminhão disse à polícia que perdeu o controle da direção após curva Crédito: Internauta via WhatsApp
O motorista do caminhão, que seguia sentido Marataízes, disse aos militares que perdeu o controle da direção próximo a uma curva. 
> Veja mais matérias sobre Acidentes

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