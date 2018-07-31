Caminhão atinge ônibus escolar na ES 060 em Presidente Kennedy

Um ônibus que faz o transporte escolar em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo, se envolveu em um acidente na tarde desta terça-feira (31). Segundo a Polícia Militar, o motorista de um caminhão perdeu o controle e acabou colidindo contra o ônibus. Por sorte, ninguém ficou ferido.
A batida aconteceu próximo ao trevo da localidade de Criador, na ES 060, por volta das 12 horas. A polícia informou que havia cerca de 40 alunos no transporte escolar.
O motorista do caminhão, que seguia sentido Marataízes, disse aos militares que perdeu o controle da direção próximo a uma curva.