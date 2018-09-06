Cachoeiro terá mutirão de renegociação de dívidas na próxima semana

Procon de Cachoeiro realiza mutirão de renegociação de dívidas Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

Um mutirão de renegociação de dívidas será realizado na próxima semana em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Esta é a quinta edição do evento, que vai contar com a participação de pelo menos 20 instituições.

O mutirão acontece para lembrar os 28 anos de criação do Código de Defesa do Consumidor. Agendada para 11, 12, 13 e 14 de setembro (de terça a sexta-feira), a ação ocorrerá na praça Jerônimo Monteiro (em uma estrutura que será montada no local), no centro da cidade. O atendimento será sempre das 9h às 16h, sem interrupção para horário de almoço.

Para negociar com as empresas, é preciso apresentar documentos de identidade, CPF, além de outros que comprovem a dívida, tais como notas ficais, boletos pagos, não pagos, protocolos ou quaisquer outros que possam colaborar para o acordo. O atendimento será feito apenas para o titular da dívida, obedecendo à ordem de chegada, sem possibilidade de reservas de senhas, que terão, pelo menos, 15% delas destinadas ao público preferencial.

Não poderíamos deixar que essa data especial transcorresse sem que fossem realizados trabalhos que difundissem a cultura do consumidor consciente de seus direitos e obrigações, ressalta o coordenador do Procon de Cachoeiro, Marcos Cesário.

Operadoras de telefonia, financeiras, bancos, concessionária de água e instituições de ensino superior privado estão entres as 20 organizações participantes.

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