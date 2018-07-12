Cachoeiro terá mutirão de negociação de dívidas

Treze instituições participam do mutirão Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro





O Procon de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado dará, neste mês, mais uma oportunidade para consumidores negativados firmarem acordo com empresas para recuperar seus créditos com condições melhores. O órgão vai promover no Parque de Exposições do Aeroporto, nos próximos dias 18, 19 e 20, o 4º Mutirão de Negociação de Dívidas.

A ação acontecerá dentro da estrutura da 13ª edição da Feira de Negócios  que é organizada pela prefeitura e pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acisci), com apoio de outros parceiros  e vai funcionar, nos três dias, sempre das 9h às 16h, sem interrupção para horário de almoço.

Para negociar com as empresas é preciso apresentar documentos de identidade, CPF, além de outros que comprovem a dívida, tais como notas ficais, boletos pagos, não pagos, protocolos ou quaisquer outros que possam colaborar para o acordo.

O atendimento será feito apenas para o titular da dívida, obedecendo à ordem de chegada, sem possibilidade de reservas de senhas, que terão, pelo menos, 15% delas destinadas ao público preferencial. Operadoras de telefonia, financeiras, bancos e concessionária de água estão entres as 13 organizações participantes. Confira:

BRADESCO

Número de senhas: 40 por dia, sendo seis preferenciais

Observações: Atenderão demandas referentes a consórcios, Bradesco Financiamentos (Banco Bradesco, no entanto, só na agência), cartões de crédito do Banco Bradesco e de lojas (como Casas Bahia, Leader e C&A). Não haverá atendimento para crédito imobiliário e renegociação de dívidas (somente na agência).

CREFISA

Número de senhas: 24 por dia, sendo quatro preferenciais

Observações: A empresa fará atendimento de renegociação de dívidas e débitos de clientes, estejam eles com o contrato em dia ou não. O que ficar fora disso não será atendido.

BRK AMBIENTAL

Número de senhas: 50 por dia, sendo oito preferenciais

Observações: A empresa fará atendimentos referentes à negociação de débitos e, ainda, à religação, se for necessário.

CDL

Pesquisa de banco de dados

BV FINANCEIRA

Número de senhas: 30 por dia, sendo cinco preferenciais

Observações: Os atendimentos poderão ser realizados aos produtos de consignado, veículos e cartão de crédito. Entretanto, o único produto sem possibilidade de negociação é o contrato consignado (mas é preciso analisar a situação, para assim proceder com a recusa). No que se refere aos produtos cartão e financiamento de veículo, também será necessária a análise (com a central de atendimento).

BANCO DO BRASIL

Número de senhas: 50 por dia, sendo oito preferenciais

Observações: Prestará todo o tipo de atendimento relativo à regularização de dívidas. Operações comuns, tal como cheque especial, cartão de crédito, crédito pessoal e algumas linhas de crédito rural com solução imediata. Atendimentos relativos a demandas de inadimplência de outras linhas também serão feitos, mas encaminhados à agência do cliente para a conclusão.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Número de senhas: 80 por dia, sendo 12 preferenciais

Observações: Fará atendimento de empréstimos e financiamentos pessoa física com atraso superior a 60 dias, exceto aqueles com garantia de alienação fiduciária de imóvel ou veículo. Não serão atendidos casos de exclusão CCF, financiamento imobiliário e qualquer operação de crédito que já esteja em execução judicial, dada a particularidade desses contratos.

OI TELEMAR

Número de senhas: 30 por dia, sendo seis preferenciais

Observações: O atendimento será feito por um servidor do Procon, preenchendo o termo da Oi que será encaminhado posteriormente à empresa. Ao final do dia enviará os termos para o e-mail da empresa para análise, e o retorno será de 15 dias. A devolução ao Procon será por meio de e-mail planilhado, inclusive com ciência dada aos consumidores e os procedimentos adotados. Somente casos de negociação de dívidas que estejam abertas há mais de 90 dias. Não serão atendidas dívidas de pessoas jurídicas.

VIVO

Número de senhas: 40 por dia, sendo oito preferenciais

Observações: Por tratar-se de mutirão de negociação de dívidas, há restrição quanto ao atendimento ao consumidor pessoa jurídica, por possuir contrato diferenciado e valores maiores, nem sempre será possível resolver a solicitação na hora. Caso haja solicitações de consumidores pessoa jurídica, será aberto chamado, que será tratado posteriormente. Por questões sistêmicas, não é possível fazer renegociação para os contratos móvel (celular) onde há negociação em andamento com parcelas ainda pendentes de serem geradas.

CLARO/EMBRATEL

Número de senhas: 50 por dia, sendo oito preferenciais

Observações: A empresa fará negociações de dívidas a partir de 60 dias de atraso. Não há exceções.

ASCICI

Pesquisa de banco de dados.

SKY

Número de senhas: 24 por dia, sendo quatro preferenciais

Observações: Atendimento será via telefone (0800 728 71 50) por intermédio de servidor do Procon.

DACASA

Número de senhas: 50 por dia, sendo oito preferenciais