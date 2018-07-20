Cachoeiro pretende vacinar 95% do público-alvo contra sarampo

Apenas em caso de surto, vacina pode ser aplicada antes dos nove meses de vida Crédito: Arquivo

A Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, pretende vacinar 95% do publico-alvo contra o sarampo até o final deste ano. Adultos e crianças com idades entre um e cinco anos devem procurar os postos de saúde do município para atualizar o cartão. A doença, que já estava erradicada no país, foi registrada em seis estados brasileiros.

A recomendação é de que as crianças devem receber duas doses, mas os adultos também devem ser vacinados, de acordo com a gerente de política de saúde Marusca Mesquita. A vacina de Sarampo é oferecida pelo SUA com um ano de idade. A criança fez um ano, vai tomar a primeira dose de tríplice viral - contra sarampo, caxumba e rubéola. Com um ano e três meses vai tomar a segunda dose de tríplice viral".

Em 2017, 86% do público-alvo foi vacinado contra o sarampo no Espírito Santo. Já em Cachoeiro de Itapemirim, a cobertura foi de 99%. Esse ano a cidade pretende atingir a meta nacional. Até a presente data, a cobertura da primeira dose de tríplice viral é de 91% e a cobertura de segunda dose está em 65%. Nós temos até o final do ano inteiro para conseguir 95%, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde, explicou Marusca.

O médico Adriano Munhões Martins explica a importância da vacinação contra o Sarampo. Principalmente para as crianças e idosos e pessoas que tem alguma doença no sistema imunológico, o sarampo pode se tornar uma doença grave que, em alguns casos, pode levar à morte, disse.

Martins ainda disse que o vírus que está circulando no país foi transportado por imigrantes. Agora estamos tendo muita entrada de imigrantes em nosso país, eles trouxeram o vírus. Foram feitos exames, que comprovaram que o vírus que está provocando essa nova crise de sarampo no Brasil não é o vírus daqui, é o vírus que está circulante no resto da América Latina e em alguns países da Europa, finalizou.

A campanha de vacinação acontece em agosto, mas o dia D em Cachoeiro de Itapemirim, será no dia 18 de agosto em todas as unidades de saúde.



