Violência no trânsito

Cachoeiro de Itapemirim registra três acidentes com moto por dia

De acordo com o Corpo de Bombeiros, de janeiro a julho já são 240. O número é maior que o registrado no mesmo período do ano passado - 213 acidentes

Publicado em 19 de julho de 2019 às 21:00 - Atualizado há 6 anos

Acidente deixa uma vítima fatal em Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul

De acordo com o Corpo de Bombeiros, somente na primeira quinzena deste mês de julho foram 18 chamados registrados. De janeiro a julho já são 240. O número é maior que o registrado no mesmo período do ano passado – 213 acidentes.

O coronel do 3° Batalhão do Corpo de Bombeiros, Herbert de Carvalho, faz um pelo para que os motociclistas tenham cautela. “Os motociclistas são mais vulneráveis do que os motoristas, então, nosso apelo é que eles conduzam com mais prudência. Era de se esperar que tenham mais cuidado que os motoristas no trânsito, mas isso não acontece”, afirma o Carvalho.

O município, de acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), possui 32.698 motocicletas, corresponde a 28% da frota total de Cachoeiro. Como o trânsito é municipalizado, campanhas de educação e conscientização fazem parte das ações da prefeitura.

“Fazemos campanhas durante todo o ano, promovendo a conscientização. Eles têm que respeitar os limites de velocidade e ter uma condução consciente, defensiva, evitando se envolver em acidentes”, disse gerente de fiscalização da Guarda Municipal de Trânsito, Gilmar Coutinho.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta