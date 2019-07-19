Home
Cachoeiro de Itapemirim registra três acidentes com moto por dia

De acordo com o Corpo de Bombeiros, de janeiro a julho já são 240. O número é maior que o registrado no mesmo período do ano passado - 213 acidentes

Com informações de Junia Vasconcelos, da Tv Gazeta Sul

Publicado em 19 de julho de 2019 às 21:00

 - Atualizado há 6 anos

Acidente deixa uma vítima fatal em Cachoeiro Crédito: TV Gazeta Sul

O número de acidentes envolvendo motociclistas está crescendo na maior cidade do Sul do Estado, Cachoeiro de Itapemirim. A média de socorros prestados pelo Corpo de Bombeiros é de três por dia. Na madrugada desta sexta-feira (19), um motociclista de 32 anos morreu ao perder o controle e bater de frente com um ônibus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, somente na primeira quinzena deste mês de julho foram 18 chamados registrados. De janeiro a julho já são 240. O número é maior que o registrado no mesmo período do ano passado – 213 acidentes.

O coronel do 3° Batalhão do Corpo de Bombeiros, Herbert de Carvalho, faz um pelo para que os motociclistas tenham cautela. “Os motociclistas são mais vulneráveis do que os motoristas, então, nosso apelo é que eles conduzam com mais prudência. Era de se esperar que tenham mais cuidado que os motoristas no trânsito, mas isso não acontece”, afirma o Carvalho.

O município, de acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), possui 32.698 motocicletas, corresponde a 28% da frota total de Cachoeiro. Como o trânsito é municipalizado, campanhas de educação e conscientização fazem parte das ações da prefeitura.

“Fazemos campanhas durante todo o ano, promovendo a conscientização. Eles têm que respeitar os limites de velocidade e ter uma condução consciente, defensiva, evitando se envolver em acidentes”, disse gerente de fiscalização da Guarda Municipal de Trânsito, Gilmar Coutinho.

