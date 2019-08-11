Cachoeiro: adolescente é apreendido vendendo drogas em casa invadida

Denúncias anônimas levaram a, nesta sexta-feira (09), até a rua Samuel Levy, no bairro Aquidaban, em, no Sul do Estado, para verificar um comércio de drogas realizado porem uma residência invadida.

No endereço, os militares abordaram um adolescente, de 16 anos, que estava vendendo drogas. Ele foi apreendido com uma bucha de maconha e R$ 930,00. Nas buscas feitas dentro da casa, foram localizados também 28 pedras de crack, R$ 69,00 e doisde pistola.

Segundo a polícia, o adolescente já possui várias passagens criminais e foi apresentado na delegacia de Cachoeiro, junto com o material recolhido. A casa, de acordo com as denúncias anônimas, foi invadida por adolescentes para comercializarem drogas no local. Após ser ouvido na delegacia, o adolescente foi liberado.