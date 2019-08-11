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Tem passagens criminais

Cachoeiro: adolescente é apreendido vendendo drogas em casa invadida

Além da droga, a Polícia Militar encontrou dinheiro e dois simulacros de pistola

Publicado em 11 de Agosto de 2019 às 11:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2019 às 11:11
Denúncias anônimas levaram a Polícia Militar, nesta sexta-feira (09), até a rua Samuel Levy, no bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, para verificar um comércio de drogas realizado por adolescentes em uma residência invadida.
No endereço, os militares abordaram um adolescente, de 16 anos, que estava vendendo drogas. Ele foi apreendido com uma bucha de maconha e R$ 930,00. Nas buscas feitas dentro da casa, foram localizados também 28 pedras de crack, R$ 69,00 e dois simulacros de pistola.
Segundo a polícia, o adolescente já possui várias passagens criminais e foi apresentado na delegacia de Cachoeiro, junto com o material recolhido. A casa, de acordo com as denúncias anônimas, foi invadida por adolescentes para comercializarem drogas no local. Após ser ouvido na delegacia, o adolescente foi liberado.
 

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