Cachoeirense é ouro e bronze em competição de caratê na Irlanda

Erica Lessa chegou a Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, nesta quinta-feira (29), depois de garantir duas medalhas de caratê no Campeonato Mundial da JKS, na Irlanda. A cachoeirense, de 40 anos, foi ouro e bronze em categorias diferentes.
“O primeiro lugar que conquistei foi na minha categoria, feminino, de 40 a 49 anos, e o terceiro lugar foi na categoria absoluta, que junta masculino e feminino e não tem separação”, contou.
Além de atleta, Erica é advogada e a renda da profissão ajuda a participar das competições. Ela começou a treinar com 15 anos e nunca mais parou. “Só me afastei uns quatro meses quando estava grávida e dois meses depois do parto eu já retornei.”
TREINOS
Os treinos que garantem o bom desempenho nas competições são comandados pelo mestre Bruno Bighi, que, além de treinador, é o esposo da Erica. “De manhã o treinamento começa às 7h e termina às 8h30. Em casa, ela cumpre com as atividades: faz pilates e, quando não tem aula, ela treina sozinha em casa.”
INSPIRAÇÃO
A carateca, que já participou de três competições internacionais, é a inspiração para quem ainda sonha em ser campeão. O Wallison Oliveira, de 8 anos, se espelha na campeã. “Eu tenho muita vontade de competir e ganhar medalha igual ela", afirmou o menino.