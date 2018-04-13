Buracos na BR 262 deixam viagem ainda mais perigosa no ES

Quem passa pela BR 262, entre os municípios de Venda Nova do Imigrante e Ibatiba, na Região Serrana do Estado, encontra dificuldades para ver as placas por conta do mato alto. Porém, não é o único agravante que compromete a viagem. O que falta de visibilidade sobra em buracos, nos dois lados da rodovia federal.
Se o motorista precisa de atenção na estrada, neste trecho, de aproximadamente 45 quilômetros, o cuidado tem que ser redobrado. Até acidente já aconteceu aqui por conta disso, por causa das estradas que não estão ajudando, afirmou o produtor rural Roberto Gomes.
No Km 100, por exemplo, o asfalto apresenta desníveis. O agente Ewerton Carneiro é turista de Minas Gerais e se assustou com as condições que encontrou. A gente joga até para o acostamento para fugir dos buracos porque não tem para onde ir, contou.
Resultados dos problemas na pista são os prejuízos ao motorista. Para quem mora perto da BR 262, informar onde ficam os serviços de reparo de pneus e mecânicos, virou rotina. Todo dia tem alguém procurando borracheiro com pneu furado para consertar. Tá complicado, diz o lavrador Luciano André, na comunidade de Alto Norte, em Muniz Freire.
Procurado pela reportagem, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que tem realizado, periodicamente, serviços de tapa-buracos e limpeza por toda a BR-262 no Estado.