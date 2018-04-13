Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Estradas

Buracos na BR 262 deixam viagem ainda mais perigosa no ES

Mato alto, sem visibilidade de sinalização e muitos (muitos!) buracos

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 18:17
Quem passa pela BR 262, entre os municípios de Venda Nova do Imigrante e Ibatiba, na Região Serrana do Estado, encontra dificuldades para ver as placas por conta do mato alto. Porém, não é o único agravante que compromete a viagem. O que falta de visibilidade sobra em buracos, nos dois lados da rodovia federal.
Se o motorista precisa de atenção na estrada, neste trecho, de aproximadamente 45 quilômetros, o cuidado tem que ser redobrado. Até acidente já aconteceu aqui por conta disso, por causa das estradas que não estão ajudando, afirmou o produtor rural Roberto Gomes.
No Km 100, por exemplo, o asfalto apresenta desníveis. O agente Ewerton Carneiro é turista de Minas Gerais e se assustou com as condições que encontrou. A gente joga até para o acostamento para fugir dos buracos porque não tem para onde ir, contou.
Resultados dos problemas na pista são os prejuízos ao motorista. Para quem mora perto da BR 262, informar onde ficam os serviços de reparo de pneus e mecânicos, virou rotina. Todo dia tem alguém procurando borracheiro com pneu furado para consertar. Tá complicado, diz o lavrador Luciano André, na comunidade de Alto Norte, em Muniz Freire.
Procurado pela reportagem, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que tem realizado, periodicamente, serviços de tapa-buracos e limpeza por toda a BR-262 no Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual
Imagem de destaque
Policial penal é preso por agredir a filha de 12 anos em Vila Velha
Imagem de destaque
Jovem é morto a tiros ao sair para combinar serviço em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados