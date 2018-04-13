Buracos na BR 262 deixam viagem ainda mais perigosa no ES

Quem passa pela BR 262, entre os municípios de Venda Nova do Imigrante e Ibatiba, na Região Serrana do Estado, encontra dificuldades para ver as placas por conta do mato alto. Porém, não é o único agravante que compromete a viagem. O que falta de visibilidade sobra em buracos, nos dois lados da rodovia federal.

Se o motorista precisa de atenção na estrada, neste trecho, de aproximadamente 45 quilômetros, o cuidado tem que ser redobrado. Até acidente já aconteceu aqui por conta disso, por causa das estradas que não estão ajudando, afirmou o produtor rural Roberto Gomes.

No Km 100, por exemplo, o asfalto apresenta desníveis. O agente Ewerton Carneiro é turista de Minas Gerais e se assustou com as condições que encontrou. A gente joga até para o acostamento para fugir dos buracos porque não tem para onde ir, contou.

Resultados dos problemas na pista são os prejuízos ao motorista. Para quem mora perto da BR 262, informar onde ficam os serviços de reparo de pneus e mecânicos, virou rotina. Todo dia tem alguém procurando borracheiro com pneu furado para consertar. Tá complicado, diz o lavrador Luciano André, na comunidade de Alto Norte, em Muniz Freire.