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Chuva no ES

Bombeiros vão dar documento para liberar dinheiro a vítimas da chuva

Postos do Corpo de Bombeiros serão instalados emergencialmente em Iconha, Vargem Alta e Alfredo Chaves para ajudar moradores a reconstruir casas e estabelecimentos comerciais

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 17:30
Postos do Corpo de Bombeiros serão instalados emergencialmente nos municípios do Sul do Espírito Santo que foram mais castigados pela chuva da última semana, para agilizar a liberação recursos aos moradores que precisam reconstruir suas casas e estabelecimentos comerciais.
Os pontos de apoio à população serão montados em vans e órgão públicos a partir da próxima segunda-feira, 27. Nesses locais será possível retirar documentação atestando que a propriedade fica em área destruída pela chuva para sacar recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no Banco do Estado do Espírito Santo S.A. (Banestes), explica o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Carlos Wagner Borges.
Vamos fazer o cadastramento de todas as pessoas que moram em regiões afetadas. Elas já poderão sair dos postos do Corpo de Bombeiros com o documento homologado e ir direto a agência do Banestes, dando início à tramitação para recebimento dos recursos para reconstrução das propriedades danificadas, seja por meio do cartão do FGTS, de até R$ 3 mil, ou de linhas de crédito com juros menores, que foram criadas governo do Estado, detalha Borges.
Para trabalhar nessas ações emergenciais, agilizando a liberação de recursos, as equipes do Banestes nesses municípios serão reforças a partir de segunda-feira.

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