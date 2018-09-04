Bombeiros resgatam jovens perdidos em mata no Caparaó

Após resgate jovens foram para Iúna Crédito: Corpo de Bombeiros

Dois jovens perdidos na região do Caparaó foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta terça-feira (04). Eles fizeram contato com os militares na terça-feira por meio de um telefonema por celular. OS jovens de 17 e 21 anos ficaram 20 horas na mata e o resgate durou 16 horas.

Segundo os militares da unidade de Guaçuí, as vítimas conseguiram contato pelo próprio celular com o telefone de emergência - 193, já por volta das 23h. Com a triagem da ocorrência, polícia conseguiram extrair a geolocalização dos dois, que estavam na mata, sob o cume do "Colossos", no limite entre os municípios de Iúna e Muniz Freire.

O aparelho celular de um dos jovens estava com pouca bateria e os bombeiros faziam contato com a máxima extração das informações em um curto período de tempo. O chefe da operação, aspirante a oficial Peçanha, contou que os jovens começaram a aventura já durante a tarde e não levaram água, alimento ou qualquer barraca para dormir.

Por conta das coordenadas geográficas, as equipes não tiveram problemas em chegar à localidade, segundo os bombeiros. Eles chegaram na madrugada do dia 3, porém não era possível entrar a vegetação para fazer as buscas.

"Eles foram até o pico para passear. Porém, foram à tarde, por volta das 16h. O celular de um deles acabou a bateria. Demos orientações para que fizessem uma fogueira, abrir uma clareira e ficar no mesmo local. Porém, quando a equipe chegou no ponto, eles não estavam mais lá", afirmou o aspirante.

Uma aeronave foi usada para localizar os jovens, que são moradores de Iúna. Eles foram encaminhados ao pronto atendimento de Iúna, debilitados, mas lúcidos e com boa saúde.