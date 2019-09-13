Boato ou verdade? Fechamento de escola em Castelo gera protestos

Escola Emílio Nemer, em Castelo Crédito: A Gazeta

Circula pela cidade de Castelo, na região Sul do Espírito Santo, a informação de que uma tradicional escola estadual será fechada. Há semanas, o tema mobiliza alunos, pais e professores da Escola Emílio Nemer, que já realizaram manifestações contra o fechamento e abriram uma petição online, que conta com mais de duas mil assinaturas

De acordo com as informações transmitidas boca a boca e via redes sociais, a escola seria fechada no fim deste ano letivo, e os alunos migrariam para outra unidade escolar, que fica no Centro da cidade.

Na última semana, alunos e professores saíram com cartazes pelas ruas da cidade com destino à Câmara de Vereadores. Com cartazes, eles pediram a manutenção da escola, fundada em 25 de maio de 1959.

Ex-aluna da unidade, a estudante universitária Jamile Altoé Santiago conta que soube do fechamento, assim como demais pessoas, por gestores ligados à escola.

A reportagem de A Gazeta tentou contato com a direção da escola para comentar a informação de que o assunto de fechamento da unidade foi repassado por gestores, mas foi indicado que somente a Secretaria de Estado da Educação se pronunciaria.

Os alunos da Emílio Nemer, que fica no Centro da cidade, seriam recolados para outra unidade estadual, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio João Bley, que passa por reforma.

“Houve a notícia, espalhada pela cidade toda, do fechamento da escola. O motivo até então, seria um interesse sob o prédio da escola, ou cortes de gastos, mas a notícia caiu como uma bomba, pois até então ninguém havia sido comunicado do fato. Os alunos, professores, diretor, familiares estão em choque pela notícia, já que a escola está funcionando há 60 anos”, comentou a moradora Leila Galavotti.

O QUE DIZ A SEDU

Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) não confirma o fechamento nem desmente possibilidade de fechar as portas da unidade e transferir os alunos.