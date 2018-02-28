Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fiscalização

Blitz encontra irregularidades em vans escolares de Cachoeiro

Dos 24 veículos abordados no primeiro dia da ação, sete foram notificados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 13:06

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 13:06

A ação ocorreu em dois bairros Crédito: Divulgação - Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Os veículos de transporte escolar são alvo de uma operação durante esta semana em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do estado. A ação começou nesta terça-feira (27), no bairro Campo Leopoldina, próximo a um colégio particular do bairro. 
Das 14 vans vistoriadas, no local, por auditores do setor de fiscalização de transporte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdurb), quatro se encontravam inadequadas. Uma estava sem a plotagem amarela obrigatória, com a palavra escolar; e outras três, com a permissão vencida.
A fiscalização ainda aconteceu no bairro Independência, nas imediações de uma unidade de ensino privada da região. Lá, dos 10 veículos abordados, dois circulavam com alvará vencido; e um, sem inscrição municipal. Os motoristas dos sete veículos inadimplentes foram notificados e terão o prazo de quatro dias para regularização, sob pena de multa.
Permissão em dia e outros itens
A gerente de fiscalização de transportes da Semdurb, Ana Carolina Libardi, ressalta que é importante que os veículos escolares, para não ficarem irregulares e, portanto, passíveis de multa, estejam em dia com a permissão, que é concedida, no município, pelo setor da qual ela faz parte.
Nós a emitimos com base no que é condicionado pelo Detran. Ou seja, exigimos a documentação do carro e a CNH específica do motorista com curso para transportes escolares atualizado, explica a gerente.
Também de acordo com Ana Carolina, dependendo da idade das crianças a serem transportadas, os condutores precisam de um funcionário auxiliar. Nas ações de blitz, verificamos ainda as condições internas do veículo, os cintos de segurança, e a plotagem externa, que é a faixa amarela, com a palavra escolar impressa, finaliza.
Blitz encontra irregularidades no transporte escolar privado em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Igreja promove campanha de doação de sangue em Vila Velha
Imagem de destaque
Ferraço anuncia novo secretário de Ciência e Tecnologia do ES
Imagem de destaque
Concurso do MPES: inscrição é prorrogada e prova tem nova data

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados