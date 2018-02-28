Blitz encontra irregularidades em vans escolares de Cachoeiro

A ação ocorreu em dois bairros Crédito: Divulgação - Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

Os veículos de transporte escolar são alvo de uma operação durante esta semana em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do estado. A ação começou nesta terça-feira (27), no bairro Campo Leopoldina, próximo a um colégio particular do bairro.

Das 14 vans vistoriadas, no local, por auditores do setor de fiscalização de transporte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Semdurb), quatro se encontravam inadequadas. Uma estava sem a plotagem amarela obrigatória, com a palavra escolar; e outras três, com a permissão vencida.

A fiscalização ainda aconteceu no bairro Independência, nas imediações de uma unidade de ensino privada da região. Lá, dos 10 veículos abordados, dois circulavam com alvará vencido; e um, sem inscrição municipal. Os motoristas dos sete veículos inadimplentes foram notificados e terão o prazo de quatro dias para regularização, sob pena de multa.

Permissão em dia e outros itens

A gerente de fiscalização de transportes da Semdurb, Ana Carolina Libardi, ressalta que é importante que os veículos escolares, para não ficarem irregulares e, portanto, passíveis de multa, estejam em dia com a permissão, que é concedida, no município, pelo setor da qual ela faz parte.

Nós a emitimos com base no que é condicionado pelo Detran. Ou seja, exigimos a documentação do carro e a CNH específica do motorista com curso para transportes escolares atualizado, explica a gerente.

Também de acordo com Ana Carolina, dependendo da idade das crianças a serem transportadas, os condutores precisam de um funcionário auxiliar. Nas ações de blitz, verificamos ainda as condições internas do veículo, os cintos de segurança, e a plotagem externa, que é a faixa amarela, com a palavra escolar impressa, finaliza.