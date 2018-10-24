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Violência no Trânsito

Batida entre moto e caminhão mata motociclista em Cachoeiro

Com o impacto da colisão, Fábio Mengal foi lançado no acostamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 13:28

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 13:28

Fábio Mengal (foto) morreu no local do acidente Crédito: Internauta Anderson Scherrer
Um homem de 38 anos morreu após um acidente entre um caminhão e uma motocicleta na noite desta terça-feira (23) na localidade de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. A vítima estava na motocicleta e nem chegou a ser socorrida. O motorista do caminhão não foi localizado.
De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente foi por volta das 23h30. A motocicleta seguia pela Rua Vanderlei Barbosa sentido ES 164 e o caminhão seguia pela rodovia sentido Vargem Alta - Cachoeiro. Por causas ainda desconhecidas, os veículos se chocaram na pista principal.
Com o impacto da batida, o motociclista, identificado como Fábio Mengal, foi lançado no acostamento. A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas, ao chegar no local, ele já havia falecido. O caminhão foi localizado estacionado em um terreno a 100 metros do local do acidente, mas o motorista não foi localizado.
O corpo de Fábio foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil investiga o caso.
Batida entre moto e caminhão mata motociclista em Cachoeiro

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