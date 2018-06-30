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Acidente

Batida deixa mulher morta e sete feridos em Itapemirim

Acidente aconteceu na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes, no Sul do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2018 às 17:31

Publicado em 30 de Junho de 2018 às 17:31

Uma mulher de 55 anos morreu em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (29) na ES 490, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. A vítima, identificada como Vânia Ferreira da Silva Gonçalves, dirigia um modelo Volkswagen Gol, que bateu de frente contra um Fiat Doblo. Outras sete pessoas ficaram feridas.
Segundo a Polícia Militar (PM), a batida aconteceu na localidade de Paineiras, em Itapemirim. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a motorista do Gol morreu no local. No carro, ainda haviam outros dois passageiros. No Fiat Doblo haviam cinco passageiros, entre eles um bebê.
Alguns dos passageiros foram levados para o Hospital Evangélico de Itapemirim e os mais graves, para a Santa Casa de Cachoeiro. O estado de saúde das vítimas não foi informado. Já o corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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