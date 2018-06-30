Batida deixa mulher morta e sete feridos em Itapemirim

Uma mulher de 55 anos morreu em um acidente de trânsito na noite desta sexta-feira (29) na ES 490, rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. A vítima, identificada como Vânia Ferreira da Silva Gonçalves, dirigia um modelo Volkswagen Gol, que bateu de frente contra um Fiat Doblo. Outras sete pessoas ficaram feridas.

Segundo a Polícia Militar (PM), a batida aconteceu na localidade de Paineiras, em Itapemirim. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a motorista do Gol morreu no local. No carro, ainda haviam outros dois passageiros. No Fiat Doblo haviam cinco passageiros, entre eles um bebê.