Banquinha de doações chama atenção de moradores em Cachoeiro

São roupas, livros, brinquedos e até água a disposição de quem quiser pegar

Publicado em 30 de julho de 2019 às 17:04 - Atualizado há 6 anos

Banquinha de doações chama atenção de moradores em Cachoeiro

Quem passa pela Rua Coronel Antônio Marins, no bairro Recanto, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, encontra uma cena que chama a atenção. O que parece uma simples estante desperta o interesse de quem chega perto e vê o exemplo de solidariedade.

São roupas, livros, brinquedos e até água à disposição de quem quiser pegar, tudo organizado pela Eliene Beneli. A ideia surgiu quando uma das filhas, há três anos, resolveu colocar seus livros de estudos em uma banca, na porta do escritório onde trabalhavam, na Rua Vinte Cinco de Março, no Centro da cidade.

Agora, outras pessoas abraçaram a iniciativa e também deixam doações na estante. “Às vezes o pessoal entregava para mim e deixava dobradinho na banca. E os moradores em situação de rua começaram a pegas essas roupas”, explicou Eliene.

A Lúcia Coutinho descobriu a inciativa e adorou a ideia. “Às vezes a gente tem tanta coisa em casa que não sabe o que fazer e aqui a gente pode trazer pra doar para as pessoas.”

Além das pessoas que são beneficiadas, também tem água e alimentos para os animais que passam pela rua.

