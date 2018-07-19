Aviso em porta proíbe beijo em Secretaria de Saúde de Marataízes

Informativo na Secretaria de Saúde de Marataízes chamou a atenção Crédito: Internauta

Um aviso em uma das portas da Secretaria de Saúde de Marataízes, no Litoral Sul do Estado, chamou a atenção de um internauta. O informe pede para não ser identificado, mas queria acabar com uma dúvida: porque estaria a partir deste mês proibido de dar beijo de cumprimento dentro da secretaria?

O papel é timbrado, com o brasão do município e ao final, nome do secretário de Saúde, mas não está assinado. Por meio de nota, a prefeitura afirmou que o "informe" foi colocado durante uma