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Aviso em porta proíbe beijo em Secretaria de Saúde de Marataízes

Aviso diz que proibido, a partir deste mês, dar beijo de cumprimento dentro da secretaria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 22:58

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 22:58

Informativo na Secretaria de Saúde de Marataízes chamou a atenção Crédito: Internauta
Um aviso em uma das portas da Secretaria de Saúde de Marataízes, no Litoral Sul do Estado, chamou a atenção de um internauta. O informe pede para não ser identificado, mas queria acabar com uma dúvida: porque estaria a partir deste mês proibido de dar beijo de cumprimento dentro da secretaria?
O papel é timbrado, com o brasão do município e ao final, nome do secretário de Saúde, mas não está assinado. Por meio de nota, a prefeitura afirmou que o "informe" foi colocado durante uma
confraternização no final do expediente. Colaram e esqueceram de retirar. O aviso já foi retirado e o beijo, liberado.

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