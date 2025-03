Economia

Autoridades e especialistas se reúnem para debater o desenvolvimento do turismo no sul do ES

Em Cachoeiro, evento gratuito e aberto ao público vai reunir especialistas e autoridades para discutir estratégias, oportunidades e desenvolvimento no setor turístico do ES

2 min de leitura min de leitura

“Belezas do Sul” chega à 7ª edição com foco em turismo e desenvolvimento regional. (Arte divulgação)

Bianca Lemos Estagiária de Comunicação Institucional / blemos

O Sul do Espírito Santo é um tesouro natural, com praias, cachoeiras e montanhas que encantam os visitantes. Mas como transformar esse potencial turístico em oportunidades concretas para a economia local? Esse será o tema principal da 7ª edição do “Belezas do Sul”, projeto realizado pela TV Gazeta Sul, que será lançado no próximo dia 26 de abril, em Cachoeiro de Itapemirim.

Aberto ao público, o evento reunirá especialistas, autoridades e empresários para debater estratégias de crescimento e inovação no setor turístico. E para que a conversa tenha um ponto de partida inspirador, suas autoridades no tema desenvolvimento turístico desembarcam no Estado: os ex-prefeitos Fabrício de Oliveira (Balneário Camboriú/SC) e André Português (Miguel Pereira/RJ).

Ambos transformaram suas cidades em referências nacionais no turismo; o primeiro, em um dos balneários mais famosos da Região Sul; o outro, numa região de montanhas e cachoeiras no interior do Estado do Rio, características que lhe renderam o apelido de “Gramado fluminense”.

Os convidados vão compartilhar experiências e estratégias em um painel mediado pelo colunista de Economia e Negócios de A Gazeta, Abdo Filho. O evento também contará com a presença do vice-governador Ricardo Ferraço, para as discussões sobre investimentos e melhorias para o setor em solo capixaba.

Fomento ao turismo e qualificação profissional

A diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, destaca o impacto do projeto ao longo dos anos. “Com apoio de parceiros estratégicos, o ‘Belezas do Sul’ tem levado informações sobre turismo e capacitação em gastronomia aos municípios, além de valorizar as belezas naturais da região por meio dos nossos canais”, conta.

Caravana Belezas do Sul: qualificação gratuita para fortalecer o setor

Além do evento principal, a edição deste ano traz uma novidade: a Caravana Belezas do Sul, iniciativa em parceria com o Senac. O projeto levará oficinas e palestras gratuitas a diversas comunidades do Sul do Estado, oferecendo cursos voltados à qualificação profissional no turismo.

Outros destaques incluem dois workshops voltados para empresários e profissionais do setor, com foco no aprimoramento da experiência turística e fortalecimento das marcas regionais. O evento também contará com a participação de empresas do setor, como hotéis e restaurantes, reforçando a importância do turismo para a economia local.

A sétima edição do “Belezas do Sul” conta com o patrocínio do Sicoob Sul Serrano e da Unimed Sul Capixaba, além do apoio do Senac e do Sebrae.

Data: 26 de março

Horário: 09h

Local: Sesc Cachoeiro de Itapemirim – R. Joanna Payer, 01/101, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim – ES

Inscrição gratuita e limitada: clique aqui



Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta