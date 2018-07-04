Atividades no Conselho Tutelar são paralisadas em Itapemirim

O Conselho Tutelar localizado no bairro Vila de Itapemirim, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, não funcionou nesta terça-feira (3). O atendimento foi paralisado por conta das condições do imóvel onde está instalado a unidade. Há janelas com vidros quebrados, infiltrações e até relatos de falta de papel A4.
Segundo o internauta, que prefere não se identificar, desde a semana passada os conselheiros precisam todos os dias colocar baldes e panos no chão, pois do teto, pinga água das diversas infiltrações. A madeira das janelas do imóvel estão danificadas.
Além dos problemas de estrutura, os computadores estão sem internet e está faltando papel para trabalhar, por isso suspenderam o atendimento ao público.
A prefeitura foi procurada pela reportagem, que não obteve retorno até o fechamento da matéria.