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Imóvel precário

Atividades no Conselho Tutelar são paralisadas em Itapemirim

Atendimento foi paralisado por conta das condições do local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 21:25

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 21:25

O Conselho Tutelar localizado no bairro Vila de Itapemirim, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, não funcionou nesta terça-feira (3). O atendimento foi paralisado por conta das condições do imóvel onde está instalado a unidade. Há janelas com vidros quebrados, infiltrações e até relatos de falta de papel A4.
Conselho tutelar de Itapemirim Crédito: Internauta
Segundo o internauta, que prefere não se identificar, desde a semana passada os conselheiros precisam todos os dias colocar baldes e panos no chão, pois do teto, pinga água das diversas infiltrações. A madeira das janelas do imóvel estão danificadas.
Balde contem a água que vem de infiltrações no teto Crédito: Internauta
Além dos problemas de estrutura, os computadores estão sem internet e está faltando papel para trabalhar, por isso suspenderam o atendimento ao público.
Conselho Tutelar foi fechado nesta terça Crédito: Internauta
 A prefeitura foi procurada pela reportagem, que não obteve retorno até o fechamento da matéria.

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