Atividades no Conselho Tutelar são paralisadas em Itapemirim

O Conselho Tutelar localizado no bairro Vila de Itapemirim, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, não funcionou nesta terça-feira (3). O atendimento foi paralisado por conta das condições do imóvel onde está instalado a unidade. Há janelas com vidros quebrados, infiltrações e até relatos de falta de papel A4.

Conselho tutelar de Itapemirim Crédito: Internauta

Segundo o internauta, que prefere não se identificar, desde a semana passada os conselheiros precisam todos os dias colocar baldes e panos no chão, pois do teto, pinga água das diversas infiltrações. A madeira das janelas do imóvel estão danificadas.

Balde contem a água que vem de infiltrações no teto Crédito: Internauta

Além dos problemas de estrutura, os computadores estão sem internet e está faltando papel para trabalhar, por isso suspenderam o atendimento ao público.

Conselho Tutelar foi fechado nesta terça Crédito: Internauta