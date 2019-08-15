Após três anos, Cachoeiro vai voltar a ter rotativo em 30 dias

Rotativo deve ter 2.186 vagas - destas, 1.767 são para carros e 419, para motos Crédito: Divulgação/PMCI

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, volta a funcionar em 30 dias. Desde 2016, o município suspendeu o serviço por recomendação da Justiça. O serviço de estacionamento rotativo público em, no Sul do Estado, volta a funcionar em 30 dias. Desde 2016, o município suspendeu o serviço por recomendação da Justiça.

A contratação da nova empresa, deve, segundo a Prefeitura de Cachoeiro, gerar 35 empregos diretos. A empresa vencedora da licitação vai investir mais de R$ 2 milhões no sistema.

Na próxima semana, a empresa iniciará a sinalização das 2.186 vagas – destas, 1.767 são para carros e 419, para motos. O contrato entre a Prefeitura e o consórcio vencedor da licitação para operar o serviço foi assinado na tarde desta quinta-feira (15), em solenidade realizada no gabinete do prefeito Victor Coelho, no Palácio Bernardino Monteiro.

Desde então, as vagas começaram a ser disputadas por flanelinhas. O antigo contrato era administrado pelo Hospital Infantil Francisco de Assis. Só que no dia 23 de março de 2016 foi suspenso pela Prefeitura, após a Justiça considerar o contrato inconstitucional.

VAGAS

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro, nos próximos 30 dias, a empresa realizará os trabalhos de demarcação das vagas. O serviço será oferecido de forma gratuita nos primeiros 30 dias de operação.

Quando começar a cobrança, por meio de aplicativo de celular, será possível efetuar pagamento e consultar disponibilidade de locais para estacionar.

As vagas serão estabelecidas em duas áreas: Área Azul, que possui maior ocupação urbana, onde os veículos poderão permanecer estacionados numa mesma vaga por até 2h; e Área Verde, que se situa no entorno da Área Azul, onde os veículos poderão permanecer estacionados em uma mesma vaga pelo período de até 4h.