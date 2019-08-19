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Pedido de R$ 1 mil

Após divulgar moto furtada, proprietário é alvo de golpe em Guaçuí

A chamada, feita de forma restrita, sem identificação do número de origem, pedia ao Diego que pagasse, em forma de depósito em conta bancária, uma quantia de R$ 1 mil em espécie para que a motocicleta fosse devolvida

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 09:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 09:26
Após divulgar moto furtada, proprietário é alvo de golpe Crédito: Reprodução Polícia Militar
Um homem de 18 anos quase caiu em um golpe neste domingo (18), em Guaçuí, no Caparaó Capixaba, após ter sua motocicleta furtada. Ele iria depositar R$ 1 mil para um golpista.
Segundo informações da Polícia Militar, o jovem informou que sua moto, uma Honda CG 150 Sport, havia sido furtada e, por isso, fez um anúncio na internet, em redes sociais, divulgando o caso. Após a postagem, ele recebeu uma ligação de um homem dizendo que estava com a moto.
LIGAÇÃO
A chamada, feita de forma restrita, sem identificação do número de origem, pedia ao Diego que pagasse, em forma de depósito em conta bancária, uma quantia de R$ 1 mil, para que a motocicleta fosse devolvida.
Orientado de que poderia ser um golpe, a vítima não realizou o depósito e acionou a Polícia Militar para o caso de a pessoa retornar a ligação e marcar um local para um encontro. Até o momento, ninguém foi preso.
ORIENTAÇÕES
A polícia reforçou que é preciso ficar atento, porque golpistas podem se aproveitar destes tipos de publicações, uma vez que as vítimas colocam todas as informações e dados das pessoas e dos veículos. A orientação é sempre buscar contato com a Polícia Militar ou Civil.

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