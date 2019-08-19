Após divulgar moto furtada, proprietário é alvo de golpe em Guaçuí

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem informou que sua moto, uma Honda CG 150 Sport, havia sido furtada e, por isso, fez um anúncio na internet, em redes sociais, divulgando o caso. Após a postagem, ele recebeu uma ligação de um homem dizendo que estava com a moto.
LIGAÇÃO
A chamada, feita de forma restrita, sem identificação do número de origem, pedia ao Diego que pagasse, em forma de depósito em conta bancária, uma quantia de R$ 1 mil, para que a motocicleta fosse devolvida.
Orientado de que poderia ser um golpe, a vítima não realizou o depósito e acionou a Polícia Militar para o caso de a pessoa retornar a ligação e marcar um local para um encontro. Até o momento, ninguém foi preso.
ORIENTAÇÕES
A polícia reforçou que é preciso ficar atento, porque golpistas podem se aproveitar destes tipos de publicações, uma vez que as vítimas colocam todas as informações e dados das pessoas e dos veículos. A orientação é sempre buscar contato com a Polícia Militar ou Civil.