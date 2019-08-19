Após divulgar moto furtada, proprietário é alvo de golpe em Guaçuí

Após divulgar moto furtada, proprietário é alvo de golpe Crédito: Reprodução Polícia Militar

Guaçuí, no Caparaó Capixaba, após ter sua motocicleta furtada. Ele iria depositar R$ 1 mil para um golpista. Um homem de 18 anos quase caiu em um golpe neste domingo (18), em, noCapixaba, após ter sua motocicleta furtada. Ele iria depositar R$ 1 mil para um golpista.

Polícia Militar, o jovem informou que sua moto, uma Honda CG 150 Sport, havia sido furtada e, por isso, fez um anúncio na internet, em redes sociais, divulgando o caso. Após a postagem, ele recebeu uma ligação de um homem dizendo que estava com a moto. Segundo informações da, o jovem informou que sua moto, uma Honda CG 150 Sport, havia sido furtada e, por isso, fez um anúncio na internet, em redes sociais, divulgando o caso. Após a postagem, ele recebeu uma ligação de um homem dizendo que estava com a moto.

LIGAÇÃO

A chamada, feita de forma restrita, sem identificação do número de origem, pedia ao Diego que pagasse, em forma de depósito em conta bancária, uma quantia de R$ 1 mil, para que a motocicleta fosse devolvida.

Orientado de que poderia ser um golpe, a vítima não realizou o depósito e acionou a Polícia Militar para o caso de a pessoa retornar a ligação e marcar um local para um encontro. Até o momento, ninguém foi preso.

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