Após acidente com morte, avenida de Cachoeiro vai ganhar barreira

Avenida de Cachoeiro ganha barreira proibir conversões irregulares Crédito: Divulgação - PMCI

Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, é uma importante via que liga vários bairros da cidade e também conhecida pelas conversões proibidas dos veículos. A avenida Jones dos Santos Neves, em, no Sul do Estado, é uma importante via que liga vários bairros da cidade e também conhecida pelas conversões proibidas dos veículos.

uma mulher de 46 anos morreu após uma colisão entre uma motocicleta e um carro que fez uma conversão na avenida. No fim do mês de maio,que fez uma conversão na avenida.

Para evitar casos como este, entre o trevo do bairro IBC até o trevo do bairro BNH, será construída uma barreira rígida com tela de proteção, que também pretende impedir a travessia dos pedestres em locais indevidos.

A intervenção foi planejada numa reunião realizada nesta quarta-feira (12) entre o prefeito Victor Coelho e o diretor do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Fábio Longhi. "Nosso objetivo é dar vazão ao fluxo do trânsito e, principalmente, acabar com os acidentes no trecho do bairro Caiçara, que tem tirado a vida de muitas pessoas”, disse o prefeito.

Além da barreira, parte do trecho que tem o guard-rail (mureta metálica) deverá ser substituído por um canteiro. A avenida também está passando por duplicação, do trevo do bairro São Lucas ao trevo do bairro BNH.