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Trânsito

Após acidente com morte, avenida de Cachoeiro vai ganhar barreira

O objetivo é evitar as conversões proibidas dos veículos

Publicado em 

13 jun 2019 às 15:28

Publicado em 13 de Junho de 2019 às 15:28

Avenida de Cachoeiro ganha barreira proibir conversões irregulares Crédito: Divulgação - PMCI
A avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, é uma importante via que liga vários bairros da cidade e também conhecida pelas conversões proibidas dos veículos.
No fim do mês de maio, uma mulher de 46 anos morreu após uma colisão entre uma motocicleta e um carro que fez uma conversão na avenida.
Para evitar casos como este, entre o trevo do bairro IBC até o trevo do bairro BNH, será construída uma barreira rígida com tela de proteção, que também pretende impedir a travessia dos pedestres em locais indevidos.
A intervenção foi planejada numa reunião realizada nesta quarta-feira (12) entre o prefeito Victor Coelho e o diretor do Departamento de Estradas de Rodagens (DER), Fábio Longhi. "Nosso objetivo é dar vazão ao fluxo do trânsito e, principalmente, acabar com os acidentes no trecho do bairro Caiçara, que tem tirado a vida de muitas pessoas”, disse o prefeito.
Além da barreira, parte do trecho que tem o guard-rail (mureta metálica) deverá ser substituído por um canteiro. A avenida também está passando por duplicação, do trevo do bairro São Lucas ao trevo do bairro BNH.
 

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