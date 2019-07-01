Após 20 dias, dono de carreta que matou família no ES segue foragido

Carreta envolvida em acidente que matou três pessoas de uma mesma família na semana passada na Serra

na BR 101, em Chapada Grande, na Serra, completou 20 dias neste domingo (30). Até o momento,

para ele e para o motorista,. Ae invadiu a contramão, atingido o veículo Kia Cerato, onde estava a família.

Emmanuel é apontado pela Polícia Civil como co-autor do crime de quatro homicídios dolosos. A defesa do empresário informou que ainda não tem previsão para que ele se apresente. “Estou aguardando o laudo que devo ter acesso na quinta-feira (04), mas ainda não tenho previsão”, disse o advogado Hocilon Rios.