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Não se entregou

Após 20 dias, dono de carreta que matou família no ES segue foragido

"Estou aguardando o laudo que devo ter acesso na quinta-feira (04), mas ainda não tenho previsão", disse o advogado Hocilon Rios.

Publicado em 

01 jul 2019 às 15:59

Publicado em 01 de Julho de 2019 às 15:59

Carreta envolvida em acidente que matou três pessoas de uma mesma família na semana passada na Serra Crédito: Fernando Estevão/TV Gazeta
O acidente que resultou na morte de uma família na BR 101, em Chapada Grande, na Serra, completou 20 dias neste domingo (30). Até o momento, o dono da empresa da carreta, Emmanuel Bersacola de Assis Costa, de 37 anos, continua foragido.
O pedido de prisão foi expedido no dia 12 de junho para ele e para o motorista, Rodrigo Girardi, que já está no presídio. A carreta conduzida por Rodrigo transportava uma pedra de granito e invadiu a contramão, atingido o veículo Kia Cerato, onde estava a família.
Emmanuel é apontado pela Polícia Civil como co-autor do crime de quatro homicídios dolosos. A defesa do empresário informou que ainda não tem previsão para que ele se apresente. “Estou aguardando o laudo que devo ter acesso na quinta-feira (04), mas ainda não tenho previsão”, disse o advogado Hocilon Rios.
A Secretaria Estadual de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp), informou que pessoas foram intimadas e ouvidas, inclusive a esposa do empresário, que segundo o advogado, foi intimada porque é sócia da empresa. Além disto, diligências foram realizadas para tentar localizar o investigado, tanto em Vitória, quanto no interior do Estado.
A empresa de Emmanuel, a Manugran Mármore e Granito, fica em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, responsável pelo transporte do bloco de granito, chegou a interromper os serviços por alguns dias, mas segue funcionando normalmente.

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