Anjo de presépio é roubado em Alegre

Anjo faz parte da história cultural e patrimonial da Igreja Matriz de Alegre Crédito: Divulgação

Região do Caparaó, virou caso de polícia. Um anjo, com mais de 50 anos na igreja, foi furtado no último domingo (2). Dentro da estatueta, havia uma pequena quantia de dinheiro. Uma peça decorativa do presépio da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha, em Alegre , na, virou caso de polícia. Um anjo, com mais de 50 anos na igreja, foi furtado no último domingo (2). Dentro da estatueta, havia uma pequena quantia de dinheiro.

De acordo com o pároco, Enildo Genésio de Souza, o anjo faz parte da história cultural e patrimonial da paróquia, além de ter um grande valor sentimental desde a época dos Monsenhores. Queremos nosso anjo de volta, as crianças gostam muito de brincar com ele. Se alguém tiver alguma informação pode ligar para o disque-denúncia, informou o padre em sua rede social.

O caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia de Alegre e as imagens de videomonitoramento foram entregues à investigação. Nesta terça (5), o ladrão foi identificado e levado para a delegacia. Em depoimento, o ladrão informou que furtou a imagem para pegar R$ 12 que tinha dentro da peça para comprar uma pedra de crack e dois cigarros. O anjo foi quebrado, jogado no lixo e não foi mais localizado.