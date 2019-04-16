Aniversário de Roberto Carlos e programação especial em Cachoeiro

Bastidores do Show do Roberto Carlos em Vitória Crédito: Guilherme Ferrari

Cachoeiro de Itapemirim, o cantor Roberto Carlos, comemora 78 anos nesta sexta-feira (19). Para comemorar a data, a prefeitura do município sulino começa na terça-feira (16) a programação festiva em homenagem ao Rei. A agenda de eventos vai até o final do mês. Um dos filhos mais ilustres de, o cantor, comemora 78 anos nesta sexta-feira (19). Para comemorar a data, a prefeitura do município sulino começa na terça-feira (16) a programação festiva em homenagem ao Rei. A agenda de eventos vai até o final do mês.

O aniversário do Rei será comemorado no município com shows, gincanas nas escolas municipais e o city tour afetivo a Roberto Carlos, onde os fãs poderão saber mais sobre um dos maiores ícones da música brasileira.

Nesta terça (16), serão realizadas as finais do 'Quiz' sobre a vida de Roberto Carlos, promovido nas escolas. A etapa final da competição acontecerá, às 16h, na Casa de Cultura Roberto Carlos, casa onde o cantou viveu na infância, e que fica localizada no bairro Recanto.

Nos restaurantes participantes do Giro Gastronômico, de 17 a 30 de abril, pratos recebem os nomes das canções mais famosas do cantor. A quarta-feira (17) é voltada para as apresentações musicais. Ao meio dia tem apresentação dos alunos do Conservatório de Música de Cachoeiro. A instituição onde o Rei deu seus primeiros passos na música completa 71 anos.

A noite, a partir das 19h tem apresentação do Projeto Detalhes de um Rei, de escolas de Cachoeiro no Teatro Rubem Braga. Depois, tem Concerto para o Rei, uma apresentação da Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo (OSSES).

“Tudo o que a administração pública fizer pela figura de Roberto Carlos ainda será pouco pelo que ele representa para a cidade, enquanto artista, enquanto pessoa, levando o nome de Cachoeiro para o mundo e desenvolvendo, por isso, o potencial turístico da cidade”, lembra a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Confira a programação

15 e 16 de abril

13h – Finais do quizz sobre o cantor Roberto Carlos com escolas de Cachoeiro

Casa de Cultura Roberto Carlos

17 de abril

12h – Aniversário do Conservatório de Música de Cachoeiro de Itapemirim

Casa de Cultura Roberto Carlos

19h – Projeto Detalhes de um Rei - apresentações artísticas de escolas de Cachoeiro

Teatro Municipal Rubem Braga

20h30 – Concerto para o Rei - apresentação da Orquestra Sinfônica Sul do Espírito Santo (Osses)

Teatro Municipal Rubem Braga - Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)

17 a 30 de abril

Giro Gastronômico do Rei

25 de abril

18h – Show Elas cantam Roberto em Cachoeiro 2019

Praça Jerônimo Monteiro

26 de abril

19h – Encontro de Covers Mirins do Rei Roberto Carlos e seus amigos Erasmo Carlos e Wanderléa Praça Jerônimo Monteiro

20h – Concurso Nacional de Covers do Rei

27 de abril

9h – City tour afetivo ao Rei, com a presença dos vencedores do Concurso nacional de fãs “Minha História com o Rei”

19h – Apresentação musical

Praça Jerônimo Monteiro