Aniversário de Roberto Carlos e programação especial em Cachoeiro

Um dos filhos mais ilustres de Cachoeiro de Itapemirim, o cantor Roberto Carlos, comemora 78 anos nesta sexta-feira (19). Para comemorar a data, a prefeitura do município sulino começa na terça-feira (16) a programação festiva em homenagem ao Rei. A agenda de eventos vai até o final do mês.
O aniversário do Rei será comemorado no município com shows, gincanas nas escolas municipais e o city tour afetivo a Roberto Carlos, onde os fãs poderão saber mais sobre um dos maiores ícones da música brasileira.
Nesta terça (16), serão realizadas as finais do 'Quiz' sobre a vida de Roberto Carlos, promovido nas escolas. A etapa final da competição acontecerá, às 16h, na Casa de Cultura Roberto Carlos, casa onde o cantou viveu na infância, e que fica localizada no bairro Recanto.
Nos restaurantes participantes do Giro Gastronômico, de 17 a 30 de abril, pratos recebem os nomes das canções mais famosas do cantor. A quarta-feira (17) é voltada para as apresentações musicais. Ao meio dia tem apresentação dos alunos do Conservatório de Música de Cachoeiro. A instituição onde o Rei deu seus primeiros passos na música completa 71 anos.
A noite, a partir das 19h tem apresentação do Projeto Detalhes de um Rei, de escolas de Cachoeiro no Teatro Rubem Braga. Depois, tem Concerto para o Rei, uma apresentação da Orquestra Sinfônica Sul Espírito Santo (OSSES).
“Tudo o que a administração pública fizer pela figura de Roberto Carlos ainda será pouco pelo que ele representa para a cidade, enquanto artista, enquanto pessoa, levando o nome de Cachoeiro para o mundo e desenvolvendo, por isso, o potencial turístico da cidade”, lembra a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.
Confira a programação
15 e 16 de abril
13h – Finais do quizz sobre o cantor Roberto Carlos com escolas de Cachoeiro
Casa de Cultura Roberto Carlos
17 de abril
12h – Aniversário do Conservatório de Música de Cachoeiro de Itapemirim
Casa de Cultura Roberto Carlos
19h – Projeto Detalhes de um Rei - apresentações artísticas de escolas de Cachoeiro
Teatro Municipal Rubem Braga
20h30 – Concerto para o Rei - apresentação da Orquestra Sinfônica Sul do Espírito Santo (Osses)
Teatro Municipal Rubem Braga - Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada)
17 a 30 de abril
Giro Gastronômico do Rei
25 de abril
18h – Show Elas cantam Roberto em Cachoeiro 2019
Praça Jerônimo Monteiro
26 de abril
19h – Encontro de Covers Mirins do Rei Roberto Carlos e seus amigos Erasmo Carlos e Wanderléa Praça Jerônimo Monteiro
20h – Concurso Nacional de Covers do Rei
27 de abril
9h – City tour afetivo ao Rei, com a presença dos vencedores do Concurso nacional de fãs “Minha História com o Rei”
19h – Apresentação musical
Praça Jerônimo Monteiro