Animais de estimação são envenenados em Cachoeiro

A única lembrança que Andreia Barros tem do gato são as fotos que ficaram no telefone Crédito: Arquivo Pessoal

Moradores do bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, estão preocupados com o a morte de animais de estimação. Eles suspeitam que os bichinhos estão sendo envenenados com chumbinho.

A única lembrança que a design de unhas Andreia Barros tem do gato são as fotos que ficaram no telefone. O animal foi encontrado envenenado dentro de casa há aproximadamente três meses. “É uma revolta muito grande. Uma dor como se tivesse morrido alguém da família. Eu chorei dias. Meu filho chorou dias. É muito revoltante. Agora ficam as lembranças, porque foram quatro anos de muito cuidado, de muita dedicação. Era como se fosse um filho”, disse.

Andreia tem mais dois gatos. O último chegou na casa depois que foi jogado com violência pelo portão. “Durante a noite eles jogaram de uma cerca que a gente tem aqui, porque eles sabem que a gente gosta de bicho e, desde então, eu estou com ele. Só que como ele é muito pequenininho, eu fico com pena dele ser morto. Porque ele não tem defesa. Ele está todo torto e a gente fica com medo de perder ele também”, completou.

Outra moradora do bairro, que prefere não mostrar o rosto por medo, falou sobre a morte do garo dela. “Eu tive um no final do ano passado, chegou passando mal em casa e tudo parecia ser envenenamento. E, em seguida, ele faleceu".

Mas esses não são os únicos casos do Sul do Estado. Em Marataízes, animais também estão sendo envenenados com chumbinho. Na Barra de Itapemirim, os moradores fizeram até imagens mostrando comida com o veneno. Todos estão indignados.