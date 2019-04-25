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Cachoeiro

André Trigueiro participa de lançamento do Prêmio Biguá

Especialista em jornalismo ambiental dará palestra em Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 23:44

Publicado em 

24 abr 2019 às 23:44
Jornalista André Trigueiro é referência na área ambiental Crédito: Thercio Massari/divulgação
Com mais de 40 prêmios no currículo e reconhecimento nacional na área de jornalismo ambiental, André Trigueiro será o destaque do lançamento da oitava edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, promovido pela Rede Gazeta em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O evento será realizado nesta sexta (26), às 8h, no auditório do Sest Senat, no bairro Marbrasa.
Além da palestra com Trigueiro, na cerimônia serão apresentadas experiências de pessoas que já receberam o Prêmio Biguá e se tornaram referência na região. É o caso do produtor rural João Baptista Martins, vencedor da categoria produtor rural em 2018, com o projeto “Bosque que fala”. Trata-se de uma área de mata de 5 hectares recuperada por ele. Agora, o produtor dá palestras em escolas e está incentivando outros proprietários rurais a fazerem reflorestamento.
Além de produtor rural, a oitava edição traz outras cinco categorias: sociedade civil, escola, ensino superior, prefeitura municipal e empreendedor ambiental. As inscrições poderão ser feitas pelo site www.premiobigua.com.br.
Qualquer projeto de preservação do meio ambiente realizado no Sul do Espírito Santo pode concorrer. Os vencedores recebem um prêmio em dinheiro, exceto a categoria prefeitura municipal. Até hoje, mais de 30 projetos foram premiados.
Uma das novidades deste ano será a Expedição do Rio Itapemirim. Uma equipe formada por profissionais da área ambiental e por jornalistas da TV Gazeta Sul vai percorrer a bacia do Rio Itapemirim. O mesmo trajeto foi feito há 14 anos. O intuito da nova expedição é traçar um diagnóstico das mudanças ao longo desses anos. A expedição acontecerá na Semana Mundial do Meio Ambiente, em junho.
PALESTRANTE
André Trigueiro
Jornalismo ambiental
Referência em jornalismo ambiental, é pós-graduado em gestão ambiental, professor e criador do curso de Jornalismo Ambiental da PUC-Rio. Já conquistou mais de 40 prêmios com reportagens especiais sobre sustentabilidade e com o programa semanal Cidades e Soluções, da Globo News.
Livros
Ele também publicou livros sobre meio ambiente. Entre eles, “Cidades e Soluções – Como construir uma sociedade sustentável”, da Editora Leya, em 2017; “Mundo Sustentável 2 – Novos Rumos para um Planeta em Crise”, em 2012; e “Mundo Sustentável – Abrindo Espaço na Mídia para um Planeta em transformação”, em 2005, ambos pela Editora Globo.

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