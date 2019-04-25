André Trigueiro participa de lançamento do Prêmio Biguá

Jornalista André Trigueiro é referência na área ambiental Crédito: Thercio Massari/divulgação

Com mais de 40 prêmios no currículo e reconhecimento nacional na área de jornalismo ambiental, André Trigueiro será o destaque do lançamento da oitava edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, promovido pela Rede Gazeta em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O evento será realizado nesta sexta (26), às 8h, no auditório do Sest Senat, no bairro Marbrasa.

Além da palestra com Trigueiro, na cerimônia serão apresentadas experiências de pessoas que já receberam o Prêmio Biguá e se tornaram referência na região. É o caso do produtor rural João Baptista Martins, vencedor da categoria produtor rural em 2018, com o projeto “Bosque que fala”. Trata-se de uma área de mata de 5 hectares recuperada por ele. Agora, o produtor dá palestras em escolas e está incentivando outros proprietários rurais a fazerem reflorestamento.

Além de produtor rural, a oitava edição traz outras cinco categorias: sociedade civil, escola, ensino superior, prefeitura municipal e empreendedor ambiental. As inscrições poderão ser feitas pelo site www.premiobigua.com.br.

Qualquer projeto de preservação do meio ambiente realizado no Sul do Espírito Santo pode concorrer. Os vencedores recebem um prêmio em dinheiro, exceto a categoria prefeitura municipal. Até hoje, mais de 30 projetos foram premiados.

Uma das novidades deste ano será a Expedição do Rio Itapemirim. Uma equipe formada por profissionais da área ambiental e por jornalistas da TV Gazeta Sul vai percorrer a bacia do Rio Itapemirim. O mesmo trajeto foi feito há 14 anos. O intuito da nova expedição é traçar um diagnóstico das mudanças ao longo desses anos. A expedição acontecerá na Semana Mundial do Meio Ambiente, em junho.

PALESTRANTE

André Trigueiro

Jornalismo ambiental

Referência em jornalismo ambiental, é pós-graduado em gestão ambiental, professor e criador do curso de Jornalismo Ambiental da PUC-Rio. Já conquistou mais de 40 prêmios com reportagens especiais sobre sustentabilidade e com o programa semanal Cidades e Soluções, da Globo News.

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