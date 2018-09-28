Andaime cede e trabalhadores caem de construção em Afonso Cláudio

O taxista Milton José Pires, de 41 anos, mora na rua e contou que a queda dos trabalhadores foi por volta das 8h20. Ele chegou ao local junto com a ambulância do Samu. Os três trabalhadores estavam em cima do andaime junto com um balde de massa e o andaime despencou, acho que não suportou o peso. Um deles estava conversando, o outro gritava muito e o terceiro nem falava, só estava respirando, contou.