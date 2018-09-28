Andaime cede e trabalhadores caem de construção em Afonso Cláudio

Três trabalhadores ficaram feridos após um andaime ceder na manhã desta sexta-feira (28) no bairro Boa Fé, em Afonso Cláudio, na região Serrana. A vítimas, que ainda não tiveram o nome divulgado, estavam trabalhando em uma parede do segundo andar no momento do acidente.
O taxista Milton José Pires, de 41 anos, mora na rua e contou que a queda dos trabalhadores foi por volta das 8h20. Ele chegou ao local junto com a ambulância do Samu. Os três trabalhadores estavam em cima do andaime junto com um balde de massa e o andaime despencou, acho que não suportou o peso. Um deles estava conversando, o outro gritava muito e o terceiro nem falava, só estava respirando, contou.
As vítimas foram socorridas por ambulâncias da prefeitura e do Samu para o Hospital São Vicente e serão transferidas ainda nesta sexta-feira para um hospital da Grande Vitória.