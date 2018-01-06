Anchieta registra fila no último dia do recadastramento biométrico

Eleitores formaram fila no último dia de recadastramento biométrico em Anchieta, no Litoral Sul. Algumas pessoas chegaram a dormir na fila desde a noite desta sexta-feira (05) para garantir um atendimento. Na cidade, mais de 23 mil pessoas aptas a votar.
Antes do Cartório Eleitoral abrir, às 10hs, a fila de espera para ser atendido no cartório eleitoral dava volta no quarteirão. Algumas pessoas levaram cadeiras de praia, papelão e sobrinha para se proteger do sol, pois o tempo de espera estava longo.
O recadastramento em Anchieta começou em setembro. Há menos de um mês para terminar o prazo, em dezembro menos da metade dos 23 mil eleitores haviam feito a atualização.