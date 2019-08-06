Caparaó

Alunos estão sem transporte escolar e sem aulas há 15 dias em Iúna

Pais e alunos fizeram protestos, com cartazes, pedindo a volta do serviço

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 17:29 - Atualizado há 6 anos

Mais de 1.200 alunos sem transporte escolar em Iúna Crédito: (Foto: Reprodução)

A falta de transporte escolar está atingindo 1.250 alunos de Iúna, no Caparaó Capixaba. Por não conseguirem ir até a escola, eles estão sem aulas desde o dia 22 de julho, quando voltaram das férias. Nesta terça-feira (06), centenas de pais e alunos se reuniram em frente à Escola Santíssima Trindade, com cartazes e gritos pedindo a volta do serviço.

O problema é na licitação do serviço e a prefeitura de Iúna garante que estuda um plano de reposição das aulas. A agricultora Erondina de Medeiros mora com os filhos, que são estudantes, em Barra do Recreio, que fica cerca de 10 km da escol. “Os alunos de todo o interior de Iúna estão sem transporte e eu não tenho como levar eles e depois ir buscar.”

Outra moradora do interior, que não quis se identificar, também está sem estudar. “Moro em Córrego do Bom Recreio e é bem longe da escola. A situação é complicada. Será que não sabiam que os alunos ficariam sem aula?”, questiona.

OUTRO LADO

A prefeitura disse que todos os esforços estão sendo empregados para normalizar o transporte escolar e que "a anormalidade é consequência de uma nova modalidade regulamentada e tabelada pela Secretaria Estadual de Educação (Sedu)". A prefeitura disse ainda que está se reunindo publicamente com grupos interessados em prestar o serviço e, nesta terça-feira (06), está aguardando uma resposta positiva.

Também informou que um programa de reposição do conteúdo será elaborado pela equipe pedagógica, de acordo com a quantidade de aulas sem o transporte escolar para que nenhum aluno seja prejudicado. Ao todo, a rede municipal tem 3.693 alunos.

A Secretaria Estadual de Educação (Sedu) informou em nota que “em reunião ocorrida no dia 31 de julho, a respeito da interrupção do transporte escolar no município de Iúna, a Sedu e a Prefeitura Municipal de Iúna, decidiram, em comum acordo, pela anulação/revogação do Pregão ocorrido no dia 30 de julho, pela revisão dos aspectos técnicos e pela organização de uma reunião com empresas/cooperativas interessadas pelo serviço, com o objetivo de dar a solução mais rápida ao problema enfrentado pelos alunos e suas famílias.”





