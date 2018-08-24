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Medicina Veterinária

Alunos da Ufes de Alegre protestam contra falta de professores

Estudantes de Medicina Veterinária pedem a contratação de dois professores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 14:04

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 14:04

Manifestação na Ufes de Alegre Crédito: Divulgação - Polícia Militar
Alunos do curso de Medicina Veterinária do Centro de Ciências Agrárias e Engenharias da Ufes, em Alegre, na Região do Caparaó, fizeram uma manifestação na manhã desta sexta-feira (24). A principal reivindicação deles é a falta de professor, mas os universitários também reclamam da estrutura e da alimentação no local.
A concentração no portão principal do Campus começou por volta das 6h30, onde eles permaneceram até as 10h liberando a entrada de veículos de 10 em 10 minutos. Depois eles seguiram pelas dependências do local. A estudante Beatriz Pessaro, de 21 anos, contou que, desde o início deste semestre, no dia 05 de agosto, faltam professores de duas disciplinas. Eles estão no oitavo período.
Hoje o objetivo é conseguir os professores, dois substitutos e também os efetivos. Desde o dia 05 estamos sem aula de clínica médica de animais de companhia e clínica cirúrgica de animais de companhia. Estão no 8º período, agora afeta a gente, mas depois vai prejudicar outros alunos
OUTRO LADO
A assessoria de comunicação da Universidade Federal do Espirito Santo (Ufes) informou por e-mail que não vai se manifestar sobre o assunto.
Alunos da Ufes de Alegre fazem manifestação

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