Alunos cachoeirenses fazem vaquinha para publicar livro de crônicas

Alunos da Escola Estadual Presidente Getúlio Vargas, o Polivalente Aquidabã, de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, estão fazendo uma vaquinha para conseguir publicar um livro de crônicas. O projeto começou no segundo semestre e o livro deve ser publicado no início do próximo ano letivo. Sessenta alunos participam do projeto "Livro é Lugar de Fala".

Tudo começou quando a professora Maria Gabriela Verediano trabalhou gêneros textuais com os alunos do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (Eja). Já tinha trabalhado com produção de texto e de contos e o resultado foi produtivo. De todos os gêneros, os mais literários tiveram resultado melhor, contou.

Maria Gabriela ficou tão empolgada com o resultado que mostrou os textos para outros seis professores, que se engajaram no projeto e resolveram publicar um livro. Estávamos pensando em fazer para o ano que vem e a gente começou a trabalhar em outubro, e pensamos em como poderíamos arrecadar o dinheiro. Estamos usando a plataforma catarse (plataforma de financiamento coletivo para projetos criativos, disse.

Os alunos precisam de R$ 15 mil para garantir a publicação de 500 cópias do livro com tudo que tem direito: impressão, divulgação, lançamento, diagramação, revisão e distribuição.

O projeto já conseguiu mais de R$ 5 mil em duas semanas, com doadores de todo o Estado, além de Minas Gerais, Rio e São Paulo. As doações podem ser feitas com cartão de crédito ou boleto bancário, a partir de R$ 10,00 até dia 19 de dezembro. Veja no final da matéria como participar.

ENVOLVIMENTO

O número de crônicas publicadas ainda não foi definido pelos professores, pois os alunos podem entregar os textos até o final deste mês. Mas a professora Maria Gabriela Verediano disse que os alunos estão envolvidos massivamente.

Eles começaram a ver sentido naquilo que eles estavam fazendo. E, além de escreverem, estão fazendo a divulgação da campanha nas redes sociais e chegaram a montar até uma página com o nome do projeto Livro é lugar de fala, contou.

João Victor Cosme da Silva, 15 anos, está no primeiro ano e, em apenas uma semana, conseguiu escrever oito crônicas. Ele revela que o projeto mudou a sua vida.

Já escrevi 10 crônicas, em uma semana oito. Depois que comecei a escrever me senti melhor, salvou a minha vida, pois eu só ficava quieto no meu canto, sem nada para fazer, comecei a conversa com as pessoas e me sinto mais liberto. É um ajudando o outro, fiz amigos. Gosto de escrever sobre romance e sobre a vida pessoal, contou.

O livro deve ser divulgado no início do ano letivo de 2019.