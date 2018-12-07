Alunos cachoeirenses conseguem doação para publicar livro de crônicas

Banco patrocina livro de crônicas de alunos cachoeirenses Crédito: Divulgação - Banestes

eles estão promovendo uma vaquinha virtual para arrecadar até o dia 19 de dezembro R$ 15 mil e, assim, colocar seus textos no papel. O sonho de um grupo de mais de 60 estudantes entre 15 e 17 anos de ver suas crônicas publicadas em um livro vai se tornar realidade em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado. Incentivados e coordenados por professores,arrecadar até o dia 19 de dezembro R$ 15 mil e, assim, colocar seus textos no papel.

Mas nesta quinta-feira (6), eles foram surpreendidos com a notícia do patrocínio do valor total, R$ 15 mil, por parte de uma instituição bancária. A ideia de publicar o livro surgiu quando a professora Maria Gabriela Verediano trabalhou gêneros textuais com os alunos do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (Eja) da Estadual Presidente Getúlio Vargas, o Polivalente Aquidabã.

Ela ficou tão empolgada com o resultado que mostrou os textos para outros seis professores, que se engajaram no projeto e resolveram publicar o livro do projeto "Livro é Lugar de Fala". Ao todo os alunos precisavam de R$ 15 mil para garantir a publicação de 500 cópias do livro com tudo que tem direito: impressão, divulgação, lançamento, diagramação, revisão e distribuição.

Em 40 dias de campanha online, os alunos conseguiram a doação de R$ 11.253 mil. As doações ainda podem ser feitas pois, a previsão, após a doação da instituição bancária, é de aumentar a tiragem para mil e ainda publicar outro livro no próximo ano. Os livros também podem ser comprados por esta plataforma.

O diretor-presidente do Banestes, Michel Sarkis, explicou os motivos do banco patrocinar a publicação do livro. A mobilização de vocês é inspiradora. Não apenas em função da importância da leitura e da dedicação à escrita, mas também pelo lado empreendedor de todos os envolvidos no projeto. É por isso que o Banestes veio apoiar essa iniciativa com a entrega de R$ 15 mil. Mas queremos que vocês firmem um compromisso com a gente de conquistar o objetivo inicial do projeto, de arrecadar até dezembro os R$ 15 mil, e usem o valor entregue pelo Banco para custear a publicação de outro livro, incentivando ainda mais essa mobilização tão bonita", declarou o diretor-presidente do Banco.

Um dos professores engajados no projeto, Rômulo Farias, adiantou que um novo livro deve ser feito no próximo ano. "Todos estão muito envolvidos nesse projeto e agora isso vai ser realmente viável. Não apenas realizar o livro de crônicas, mas aproveito para anunciar que, com esse patrocínio, vamos lançar em 2019 o concurso de redação da escola e os melhores textos vão compor um novo livro", anunciou o professor, sendo seguido por mais aplausos.

DOAÇÕES