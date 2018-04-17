Alfredo Chaves e Anchieta contabilizam prejuízos após forte chuva

Moradores de municípios afetados pela chuva no Sul do Espírito Santo, ainda enfrentam dificuldades de acesso nesta terça-feira (17). Em Anchieta, a Defesa Civil monitora pontes e várzeas por conta da elevação do nível do Rio Benevente. Já em Alfredo Chaves, a prefeitura faz a retirada de barreiras que caíram no interior da cidade.

Em Anchieta, diversas comunidades foram afetadas, houve pontos de alagamento, estradas destruídas, quedas de árvores e barreiras. Na localidade de Dois Irmãos de Olivânia, dois acessos ainda estão comprometidos, segundo a Defesa Civil. Apenas veículos pequenos estão passando na ponte de Olivânia, pois a estrutura está comprometida, disse o coordenador Wander Luiz Nogueira.

Ainda no município, também ocorreram pontos de alagamento em Mãe-Bá, Guanabara e no interior, onde propriedades rurais amargam prejuízos em suas lavouras por conta da cheia do rio. Uma família ficou desalojada e uma casa precisou ser interditada por conta de um deslizamento de terra.