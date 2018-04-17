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Chuva no ES

Alfredo Chaves e Anchieta contabilizam prejuízos após forte chuva

Em Anchieta, uma família ficou desalojada; em Alfredo Chaves, prefeitura trabalha na retirada de barreiras que cederam

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 17:41
Moradores de municípios afetados pela chuva no Sul do Espírito Santo, ainda enfrentam dificuldades de acesso nesta terça-feira (17). Em Anchieta, a Defesa Civil monitora pontes e várzeas por conta da elevação do nível do Rio Benevente. Já em Alfredo Chaves, a prefeitura faz a retirada de barreiras que caíram no interior da cidade.
Em Anchieta, diversas comunidades foram afetadas, houve pontos de alagamento, estradas destruídas, quedas de árvores e barreiras. Na localidade de Dois Irmãos de Olivânia, dois acessos ainda estão comprometidos, segundo a Defesa Civil. Apenas veículos pequenos estão passando na ponte de Olivânia, pois a estrutura está comprometida, disse o coordenador Wander Luiz Nogueira.
Ainda no município, também ocorreram pontos de alagamento em Mãe-Bá, Guanabara e no interior, onde propriedades rurais amargam prejuízos em suas lavouras por conta da cheia do rio. Uma família ficou desalojada e uma casa precisou ser interditada por conta de um deslizamento de terra.
Em Alfredo Chaves, que registrou vários pontos de alagamentos no Centro e no interior nesta segunda-feira, a situação está normalizada, segundo o coordenador da Defesa Civil, Aldinei Cardoso da Silva. A prefeitura faz a limpeza de ruas e a desobstrução de barreiras nas estradas do interior.

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