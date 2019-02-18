Agência do INSS é arrombada em Cachoeiro

A janela da agência foi arrombada Crédito: Reprodução Tv Gazeta Sul

A agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, foi arrombada durante o último fim de semana. As pessoas que necessitaram de atendimento voltaram para casa, pois o servidor (computador) da agência foi danificado. A Polícia Federal vai investigar o caso.

Os bandidos invadiram o prédio por uma janela. O crime aconteceu na noite deste domingo (17), por volta de 21h da noite. A gerente substituta do instituto, Paula Elva, explicou que a sala do servidor foi invadida.

“Invadiram a sala do servidor aqui da agência e a gente ainda não sabe se foi levado algum equipamento aqui da agência ou alguma fiação. A gente sabe que esse ato de vandalismo mexeu na estrutura do servidor e o que a gente sabe é que o local vai ser periciado pela Polícia Federal. O que eles fizeram impactou, pois ficamos sem internet e sem link de telefone”, contou.

Os bandidos viraram a câmera de segurança que tinha no local. Não é a primeira vez que acontece invasões por aqui. Do ano passado pra cá, já foram seis ocorrências. “Temos ciência que tem pessoas que vem para cá para fazer uso de drogas e atos de vandalismo. A gente já tem uma estrutura, já fizemos pedido do portão e só está faltando a liberação da verba. Para gente dar pelo menos uma minimizada neste tipo de ação”, explicou.

Por causa dessa invasão, os serviços foram suspensos na agência. Muitas pessoas que estavam agendadas perderam o tempo. É o caso do motorista Adilson Cosme. Ele saiu de Itapemirim e voltou pra casa sem conseguir agendar uma perícia.

Os atendimentos desta segunda-feira (18) foram remarcados manualmente e as pessoas foram orientadas a voltar. Os atendimentos devem ser normalizados nesta quarta-feira (20).