Adutora de Guaçuí rompe por conta da chuva

Segundo o comunicado divulgado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto () do município, técnicos trabalham para fazer os reparos e conter o grande vazamento no local. Porém, não há como estipular um prazo para que a situação seja normalizada.

O vazamento, de acordo com a empresa, formou um grande curso de água, se transformando praticamente em um rio. Com isso, a estação de tratamento não está recebendo uma gota sequer vinda da adutora rompida, o que prejudica o abastecimento.

O diretor do Saae, Ivan Viana de Oliveira, afirma que a equipe começou a trabalhar assim que foi constatado o rompimento, sendo necessário percorrer um grande trecho, durante toda a noite, para encontrar o local. Já estamos trabalhando para realizar o conserto o mais rápido possível, mas também precisamos da colaboração da população, para que economize água e não tenhamos problemas sérios de abastecimento, enfatiza.