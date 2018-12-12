Adutora de Guaçuí rompe por conta da chuva

Uma adutora que abastece a Estação de Tratamento de Água (ETA) de Guaçuí, na Região do Caparaó, rompeu por conta da forte chuva na tarde de terça-feira (11) que atingiu o município do Espírito Santo. Por conta do problema, houve paralisação total no abastecimento e a empresa pede a população que economize água. A adutora não suportou a vazão de água e uma tubulação quebrou embaixo da terra.
Segundo o comunicado divulgado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) do município, técnicos trabalham para fazer os reparos e conter o grande vazamento no local. Porém, não há como estipular um prazo para que a situação seja normalizada.
O vazamento, de acordo com a empresa, formou um grande curso de água, se transformando praticamente em um rio. Com isso, a estação de tratamento não está recebendo uma gota sequer vinda da adutora rompida, o que prejudica o abastecimento.
O diretor do Saae, Ivan Viana de Oliveira, afirma que a equipe começou a trabalhar assim que foi constatado o rompimento, sendo necessário percorrer um grande trecho, durante toda a noite, para encontrar o local. Já estamos trabalhando para realizar o conserto o mais rápido possível, mas também precisamos da colaboração da população, para que economize água e não tenhamos problemas sérios de abastecimento, enfatiza.