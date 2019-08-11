Adolescentes são apreendidos com arma de uso restrito em Cachoeiro

A Polícia Militar apreendeu na noite desta sexta-feira (09), no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, dois adolescentes e uma arma de fogo, que segundo os militares, é de uso restrito das forças policiais.
As denúncias anônimas que foram feitas na polícia sobre os adolescentes eram de que eles ficavam aramados nas lajes das residências. Quando os militares chegaram no local, os dois tentaram fugir pulando muros e até entraram em uma casa, mas foram detidos.
A polícia encontrou os dois escondidos embaixo de uma cama. Junto com eles estava uma pistola calibre 40, com numeração raspada e 10 munições intactas. Os adolescentes e a arma foram levados para a delegacia de Cachoeiro. Os dois foram liberados, depois de serem ouvidos pelo delegado.