Adolescentes são apreendidos com arma de uso restrito em Cachoeiro

apreendeu na noite desta sexta-feira (09), no bairro Zumbi, em, no Sul do Estado, doise uma arma de fogo, que segundo os militares, é de uso restrito das forças policiais.

As denúncias anônimas que foram feitas na polícia sobre os adolescentes eram de que eles ficavam aramados nas lajes das residências. Quando os militares chegaram no local, os dois tentaram fugir pulando muros e até entraram em uma casa, mas foram detidos.