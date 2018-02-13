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Sul do Estado

Adolescente que pilotava moto morre em acidente em Marataízes

A garota tinha 15 anos e teria perdido o controle da direção da moto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2018 às 17:03

Publicado em 13 de Fevereiro de 2018 às 17:03

Ela morreu no local do acidente Crédito: Reprodução- Redes Sociais
Uma adolescente de 15 anos morreu após se envolver em um acidente de moto  na tarde desta segunda-feira (12), na altura da localidade de Boa Vista, em Marataízes, no Litoral Sul. Ela estava pilotando o veículo.
De acordo com a Polícia Militar, a adolescente conduzia a moto e teria perdido o controle da direção. Ela acabou caindo e morrendo no local. Um rapaz que estava com ela foi levado pro hospital, mas o estado dele não era grave.
Os nomes das vítimas não foram divulgados. O corpo da adolescente foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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