Adolescente que pilotava moto morre em acidente em Marataízes

Uma adolescente de 15 anos morreu após se envolver em um acidente de moto na tarde desta segunda-feira (12), na altura da localidade de Boa Vista, em Marataízes, no Litoral Sul. Ela estava pilotando o veículo.
De acordo com a Polícia Militar, a adolescente conduzia a moto e teria perdido o controle da direção. Ela acabou caindo e morrendo no local. Um rapaz que estava com ela foi levado pro hospital, mas o estado dele não era grave.
Os nomes das vítimas não foram divulgados. O corpo da adolescente foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.