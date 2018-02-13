Adolescente que pilotava moto morre em acidente em Marataízes

Ela morreu no local do acidente Crédito: Reprodução- Redes Sociais

Uma adolescente de 15 anos morreu após se envolver em um acidente de moto na tarde desta segunda-feira (12), na altura da localidade de Boa Vista, em Marataízes, no Litoral Sul. Ela estava pilotando o veículo.

De acordo com a Polícia Militar, a adolescente conduzia a moto e teria perdido o controle da direção. Ela acabou caindo e morrendo no local. Um rapaz que estava com ela foi levado pro hospital, mas o estado dele não era grave.