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Dores do Rio Preto

Adolescente morre em acidente de moto no Caparaó

Acidente foi na manhã desta quinta-feira (27) em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2018 às 21:27

Publicado em 27 de Setembro de 2018 às 21:27

O adolescente Leandro Deascani Oliveira, de 16 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (27) após bater a moto contra um caminhão, em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó. Ao fazer um cruzamento, o condutor do caminhão não teria visto o motociclista.
Segundo a polícia, a colisão foi no trevo que dá acesso ao distrito de Pedra Menina, interior do município. O motorista do caminhão, de 37 anos, contou que seguia para uma entrega de materiais de construção em Mundo Novo, localidade de Dores do Rio Preto. 
O motociclista acertou a lateral do caminhão. Após a batida, o condutor desceu do veículo para socorrer a vítima que ainda estava viva. O resgate chegou a ser acionada, mas o adolescente não resistiu.
O condutor do caminhão passou mal e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto Socorro de Guaçuí. Após receber atendimento, ele foi encaminhado para a delegacia. De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor e foi arbitrada fiança no valor de R$ 1,5 mil, que foi paga pelo condutor.

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