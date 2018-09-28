Adolescente morre em acidente de moto no Caparaó

O adolescente Leandro Deascani Oliveira, de 16 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (27) após bater a moto contra um caminhão, em Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó. Ao fazer um cruzamento, o condutor do caminhão não teria visto o motociclista.
Segundo a polícia, a colisão foi no trevo que dá acesso ao distrito de Pedra Menina, interior do município. O motorista do caminhão, de 37 anos, contou que seguia para uma entrega de materiais de construção em Mundo Novo, localidade de Dores do Rio Preto.
O motociclista acertou a lateral do caminhão. Após a batida, o condutor desceu do veículo para socorrer a vítima que ainda estava viva. O resgate chegou a ser acionada, mas o adolescente não resistiu.
O condutor do caminhão passou mal e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Pronto Socorro de Guaçuí. Após receber atendimento, ele foi encaminhado para a delegacia. De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo automotor e foi arbitrada fiança no valor de R$ 1,5 mil, que foi paga pelo condutor.