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Acidente

Adolescente morre em acidente de moto em Afonso Cláudio

Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu por volta do meio dia no distrito de Fazenda Guandu, próximo a um radar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2018 às 19:19

Publicado em 15 de Outubro de 2018 às 19:19

Um adolescente de 17 anos morreu ao bater de moto na tarde do último domingo (14) no interior de Afonso Cláudio, região Serrana do Estado. A vítima bateu contra outra motocicleta na ES 165, via que liga o município a BR 262.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu por volta do meio dia no distrito de Fazenda Guandu, próximo a um radar. Roberto Carlos Beirud Cardoso, de 16 anos, pilotava uma Honda CG e o outro piloto, uma Yamaha. Populares informaram aos militares que o motociclista da Yamaha tentou passar de uma pista para outra, quando atingiu a motocicleta do jovem na lateral.
O adolescente, que era morador do distrito de Pontões, morreu no local. Já o outro piloto foi socorrido pelo Samu para o Hospital São Vicente de Paulo em Afonso Cláudio e foi internado em observação.

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