Adolescente morre em acidente de moto em Afonso Cláudio

Um adolescente de 17 anos morreu ao bater de moto na tarde do último domingo (14) no interior de Afonso Cláudio, região Serrana do Estado. A vítima bateu contra outra motocicleta na ES 165, via que liga o município a BR 262.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu por volta do meio dia no distrito de Fazenda Guandu, próximo a um radar. Roberto Carlos Beirud Cardoso, de 16 anos, pilotava uma Honda CG e o outro piloto, uma Yamaha. Populares informaram aos militares que o motociclista da Yamaha tentou passar de uma pista para outra, quando atingiu a motocicleta do jovem na lateral.
O adolescente, que era morador do distrito de Pontões, morreu no local. Já o outro piloto foi socorrido pelo Samu para o Hospital São Vicente de Paulo em Afonso Cláudio e foi internado em observação.