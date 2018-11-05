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Sul

Adolescente morre atropelada em Cachoeiro de Itapemirim

Um jovem que estava com ela e o motorista do carro envolvido no atropelamento também ficaram feridos

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 15:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 15:10
A adolescente Ana Carolina Silva Coutinho, de 16 anos, morreu após ser atropelada no último sábado (3) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O motorista do veículo e um jovem que estava com ela também ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. O condutor disse que não conseguiu evitar o acidente.
O atropelamento foi por volta das 19h30. O motorista, um homem de 49 anos, contou que seguia em seu veículo pela ES 482 e foi surpreendido por duas pessoas que entraram na rua correndo sem olhar para os lados e não foi possível evitar o acidente.
Testemunhas disseram que o jovem que estava com a adolescente foi arremessado pelo veículo que também passou por cima da menina. Ana Carolina morreu na hora. O jovem foi levado para a Santa Casa de Misericórdia, onde permanece internado, e o motorista para um hospital particular, que não informou o estado de saúde dele.
Segundo informações da polícia, o motorista não estava embriagado. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.
Adolescente morre atropelada em Cachoeiro de Itapemiri

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