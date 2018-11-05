Uma adolescente de 12 anos foi estuprada pelo próprio tio, um jovem de 22 anos, na madrugada deste domingo (04) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O crime foi flagrado pela mãe da vítima.
De acordo com a Polícia Militar, a mãe da adolescente acordou por volta de 1h e sentiu a falta dela dentro de sua casa. Ela começou a procurar a menina e, ao subir na laje, flagrou o ela e o tio tendo relação sexual.
O pai da adolescente foi até a sede da 1ª Companhia independente para chamar a polícia e, ao chegar na casa da família, o acusado foi localizado. Ele ainda disse que achou que a sobrinha era maior de idade e que esta foi a primeira vez que ele abusou da menina. A vítima vai passar por um exame.
O acusado foi detido e levado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
Adolescente é estuprada pelo tio em Cachoeiro