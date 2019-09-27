Adolescente é apreendido com submetralhadora em Cachoeiro

Um adolescente de 15 anos foi preso pelanesta quinta-feira (26), no bairro Aeroporto, em, com uma submetralhadora. Por meio de denúncias, os militares chegaram até o adolescente.

De acordo com a polícia, as informações eram de que ele estaria envolvido com o tráfico de drogas da região e, na abordagem, foi encontrada uma submetralhadora, aparentemente calibre 380, com carregador alongado, que estava municiado de cinco munições do mesmo calibre.