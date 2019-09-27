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Guardando para traficantes

Adolescente é apreendido com submetralhadora em Cachoeiro

Os militares chegaram até ele, por meio de denúncias

Publicado em 

27 set 2019 às 08:27

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 08:27

Adolescente é preso com submetralhadora em Cachoeiro Crédito: Polícia Militar
Um adolescente de 15 anos foi preso pela Polícia Militar nesta quinta-feira (26), no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, com uma submetralhadora. Por meio de denúncias, os militares chegaram até o adolescente.
De acordo com a polícia, as informações eram de que ele estaria envolvido com o tráfico de drogas da região e, na abordagem, foi encontrada uma submetralhadora, aparentemente calibre 380, com carregador alongado, que estava municiado de cinco munições do mesmo calibre.
Além disso foram apreendidas mais 15 munições calibre 22 e uma calibre 38. O adolescente explicou que estava guardando a arma para dois traficantes locais. Ele foi levado para a Delegacia de Cachoeiro, junto com o material apreendido.

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