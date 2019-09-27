Adolescente é apreendido com submetralhadora em Cachoeiro

Um adolescente de 15 anos foi preso pela Polícia Militar nesta quinta-feira (26), no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, com uma submetralhadora. Por meio de denúncias, os militares chegaram até o adolescente.
De acordo com a polícia, as informações eram de que ele estaria envolvido com o tráfico de drogas da região e, na abordagem, foi encontrada uma submetralhadora, aparentemente calibre 380, com carregador alongado, que estava municiado de cinco munições do mesmo calibre.
Além disso foram apreendidas mais 15 munições calibre 22 e uma calibre 38. O adolescente explicou que estava guardando a arma para dois traficantes locais. Ele foi levado para a Delegacia de Cachoeiro, junto com o material apreendido.